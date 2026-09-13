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রাজ্যের ২৫২ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ, নজরে আরও ১০০

Bengal Madrasah Shut Down: রাজ্য জুড়েই মাদ্রাসায় সরকারি সমীক্ষার পর এবার অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিতে লাগাম পরাতে চাইছে রাজ্য

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:54 PM IST
রাজ্যের ২৫২ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ, নজরে আরও ১০০

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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রাজ্যের ২৫২ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ, নজরে আরও ১০০
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