/রাজ্যের ২৫২ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ, নজরে আরও ১০০

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যের অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সমীক্ষার পর রাজ্যজুড়ে ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হল। আরও ১০০টি মাদ্রাসাকে শোকজ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। রাজ্য জুড়েই মাদ্রাসায় সরকারি সমীক্ষার পর এবার অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিতে লাগাম পরাতে চাইছে রাজ্য।
মাদ্রাসা নিয়ে সমীক্ষা চলছে রাজ্যে। আর সেই সমীক্ষার পরেই এক এক করে অ্যাকশন। যে ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেগুলোর অনুমোদন নেই। ওই সমীক্ষায় যে ১০০টি মাদ্রাসাকে সন্দেহ তালিকায় রাখা হয়েছে। শোকজও করা হয়েছে বলে খবর।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দুই ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা দেওয়া হয়। একটির মাধ্যমিক স্তরের নাম হল আলিম, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এটির নাম ফাজিল, স্নাতক স্তরে এটি কামিল। এর বাইরে রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য খারিজি মাদ্রাসা। এখানে মাদ্রাসা কমিটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা তুলে এনে মাদ্রাসা চালায়। সেখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দেওয়া হয় ধর্মীয় শিক্ষাও। এদের অধিকাংশরই কোনও সরকারি অনুমোদন থাকে না।
মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ নিয়ে আমজনা উন্নয় পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর বলেন, দেখুন, যে সমস্ত খারিজি মাদ্রাসা মুসলিম সমাজের ছেলেমেয়েদের, গরিব-এতিম ছেলেমেয়েদের আরবি শিক্ষার জন্য এই মাদ্রাসাগুলো চালু আছে বা ছিল। এখানে কোনও সরকারি অনুদানও তারা পেত না। সরকারের এমনকি মিড-ডে মিলটাও তারা পেত না বা দেওয়া হত না। বিগত দিনের সরকারও দেয়নি, এই সরকারও সেই ব্যাপারে কোনো কিছু ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু যদি অনুমোদনের প্রশ্ন আসে, তাহলে নিশ্চয়ই যে সমস্ত মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য আরবি শিক্ষার জন্য সেখানে দেয় আর সেখানে সরকার যদি কোনো গাইডলাইন দেয়, তা মেনে নিতে হবে। তাদের যে পড়াশোনার জায়গা, তাদের যে আরবি শিক্ষা, যে কুরআন শিক্ষার জায়গা, সেটা সরকারের নির্দেশকে মেনে নেওয়া উচিত। সরকারের নির্দেশ মোতাবেক তাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া উচিত। সরকার যদি অনুমোদন দেয় তাহলে চলবে, যদি অনুমোদন না দেয় তাহলে সেটা বন্ধ হবে। এখানে আমি মনে করি সরকারের ঊর্ধ্বে কেউ নয় বা সরকারের নির্দেশ যদি যথাযথ হয়, সেটাকে মান্যতা দেওয়া উচিত সকলের।
এনিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, মাদ্রাসা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এর আগে বহু উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে যারা মাদ্রাসায় টিচার ছিল। মাদ্রাসায় থেকেই তারা এখানে অ্যান্টি-ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি চালানো, বোম বিস্ফোরণ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল। বহুবার মাদ্রাসার ওপরে এরকম কমপ্লেন এসেছে। সেজন্য তার তদন্ত চলছে। যারা বিধিবদ্ধভাবে রেজিস্ট্রি করে সরকারের অনুমতি নিয়ে চালাচ্ছেন, সে মাদ্রাসা তো চলবে। আর যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি সরকার দেবে না। আর সেই কাজ শুরু হয়েছে।
এদিকে এনিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, একটি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মের ভিত্তিতে দাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়’। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই দিলীপ ঘোষের বক্তব্য বা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনভিপ্রেত। কোনও একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরাসরি জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো ঠিক নয়। কোনও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মের ভিত্তিতে বিচার করা বা দাগিয়ে দেওয়া উচিত নয়। মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনাতেই সাধ্বী প্রজ্ঞার নাম উঠে এসেছিল। দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাপদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আলাদাভাবে অনিয়ম বা অপরাধের অভিযোগের বিচার হওয়া উচিত। কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অভিযুক্ত করা উচিত নয়। ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের একটি সরল সমীকরণ তৈরি করা থেকে বিরত থাকা দরকার।
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