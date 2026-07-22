/বালাসোরে ট্রলারডুবিতে মৃত মত্সজীবীদের পরিবার পাবে ক্ষতিপূরণ-চাকরি, বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রবীর চক্রবর্তী: বালাসোরে ট্রলারডুবিতে মৃত মত্সজীবীদের জন্য বড়সড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাদের জন্য এবার ক্ষতিপূরণ ও চাকরির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
বিধানসভায় আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অর্থ দিয়ে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না। একটা মানবিক দায়িত্ব সরকারের থেকে যায়। আমরা মৃত মত্সজীবীর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে সিভিক ভল্যান্টিয়ারের চাকরি দেওয়া হবে। আগামী রবিবার রামনগর এক নম্বর ব্লকের প্রশাসনিক কার্যালয়ে নিহতদের পরিবারের হাতে এই নিয়োগপত্র ও সাহায্য তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
গতকাল সিকিমে টানেল ধসের মারা গিয়েছেন বাংলার বেশ কয়েকজন শ্রমিক। তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা তিনি বলেন, জলপাইগুড়ির বেশকিছু শ্রমিক সিকিমে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিলেন। আগে রাজ্যের যে বিমান ছিল তা কেবলমাত্র সম্রাজ্ঞীই ব্যবহার করতেন ৷ সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ৷ বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই নিজস্ব বিমানে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরাকে সিকিমে পাঠানো হয়েছে। সেখানে মোট ১০টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে ৫ জন জলপাইগুড়ির। এদের জন্যও আমরাও আর্থিক ক্ষতিপূরণ-সহ যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেব।
উল্লেখ্য, ২ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর থেকে ইলিশ ধরতে গিয়েছিল 'জয় মা কালী' নামের একটি ট্রলার। কিন্তু তাদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয় যায় ৬ জুলাই। কোস্ট গার্ড টানা তল্লাশির পর বালাসোর থেকে জয় মা কালী ট্রলার উদ্ধার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোস্ট গার্ডের কপ্টার প্রথম ট্রলারটি খুঁজে পায়। এরপর সুন্দরবন জেলার পুলিস সুপার এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার উপস্থিতিতে সারারাত ধরে উদ্ধারকাজ চলে।
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