Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বালাসোরে ট্রলারডুবিতে মৃত মত্সজীবীদের পরিবার পাবে ক্ষতিপূরণ-চাকরি, বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বালাসোরে ট্রলারডুবিতে মৃত মত্সজীবীদের পরিবার পাবে ক্ষতিপূরণ-চাকরি, বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: ২ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর থেকে ইলিশ ধরতে গিয়েছিল 'জয় মা কালী' নামের একটি ট্রলার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 22, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:13 PM IST
বালাসোরে ট্রলারডুবিতে মৃত মত্সজীবীদের পরিবার পাবে ক্ষতিপূরণ-চাকরি, বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ফিরছে কোভিড, ফিরছে আতঙ্ক, ৭ নয়া কেস ভয় আরও বাড়াল! কত দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনা স
Corona46 min ago
2
Cockroach Janta Party1 hr ago
3
Kalyan Bandyopadhyay1 hr ago
4
Virat Kohli1 hr ago
5
Anantnag Terror Attack1 hr ago