Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /কপাল ফিরবে রাজ্যের আলু চাষীদের, রাজ্যের বাড়তি আলু নিয়ে বড় ঘোষণা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

কপাল ফিরবে রাজ্যের আলু চাষীদের, রাজ্যের বাড়তি আলু নিয়ে বড় ঘোষণা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

Dilip Ghosh: রাজ্যের নতুন সরকার আসার পর বিভিন্ন প্রকল্প চালু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার আসার পরে বহু প্রকল্প শুরু হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:28 PM IST
কপাল ফিরবে রাজ্যের আলু চাষীদের, রাজ্যের বাড়তি আলু নিয়ে বড় ঘোষণা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কপাল ফিরবে রাজ্যের আলু চাষীদের, রাজ্যের বাড়তি আলু নিয়ে বড় ঘোষণা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর
Bengal Potato9 min ago
2
Virat Kohli32 min ago
3
IndiGo Flight Emergency Landing in Rajkot36 min ago
4
Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana40 min ago
5
Abhishek Banerjee45 min ago