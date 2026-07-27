/কপাল ফিরবে রাজ্যের আলু চাষীদের, রাজ্যের বাড়তি আলু নিয়ে বড় ঘোষণা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

বিধান সরকার: রাজ্যের উদ্বৃত্ত আলু পাঠানো হচ্ছে অন্য রাজ্যে। এর জন্য ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। সোমবার চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে হুগলি জেলার পঞ্চায়েত গুলোকে নিয়ে রিভিউ মিটিং করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সেখানেই তিনি ওই কথা বলেন।
দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গত কয়েক বছর ধরে আলু বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাজার নষ্ট হয়ে গেছে। ৩০ লক্ষ্য মেট্রিক টন আলু উদ্বৃত্ত হয়েছে এ রাজ্যে। এটা বাইরে পাঠানোর চেষ্টা চলছে। অর্থ দপ্তরে আমি তিনবার ফাইল পাঠিয়েছি। অর্থ দপ্তর বাজেটে ঘোষণা করেছিল চাষীর কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করার জন্য ভর্তুকি দেওয়া হবে। আমরা চাইছি হিমঘর মালিক ও ব্যবসায়ীদের যারা ভিন রাজ্যের আলু পাঠান তাদেরকে ভর্তুকি দেওয়ার। কৃষি বিপনন দপ্তর থেকে সামান্য ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।
রাজ্যের নতুন সরকার আসার পর বিভিন্ন প্রকল্প চালু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার আসার পরে বহু প্রকল্প শুরু হয়েছে। আগে যা ছিল তার থেকে অনেক বেশি অর্থ এখন বরাদ্দ হয়েছে। অনেক প্রকল্পের কাজকর্ম সেগুলোর ঢিলা-ঢালা চলছে। নির্বাচনের আগে এবং পরে যে কাজ হয়েছে সেই সব প্রকল্পের সার্ভে করা হচ্ছে। অনেক রকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারে অনেক নাম বাদ গেছে। অনেক নাম রেজিস্ট্রি হয়েছে। ভিবি জি রাম জি র নিয়ম বদল হয়েছে। পঞ্চায়েতের আইন সংশোধন হয়েছে। কাজ কতটা হচ্ছে সেটা নিয়ে রিভিউ মিটিং চলছে জেলায় জেলায়। হাওড়া এবং হুগলিতে মিটিং করেছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী।
হুগলি জেলার কাজ নিয়ে প্রশংসা করেন মন্ত্রী। দিলীপবাবু বলেন, পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তাঘাটের কাজ হবে। আবাস যোজনার ভুয়ো ২৫ লক্ষ নাম বাদ যাবে। ভোটার কার্ডের সঙ্গে লিংক করানো হচ্ছে ২৫ লক্ষ জব কার্ড নতুন করে সংযোজন হবে। সার্ভে এবং চেকিং একসঙ্গে চলবে। সরকারি যে জনকল্যাণ শিবির করা হয়েছিল সেখানে বহু মানুষ ছিলেন কোন মানুষ যাতে বঞ্চিত না হয় সেটাও দেখা হচ্ছে। দুর্নীতির যেসব অভিযোগ এসছে তা অডিট করা হচ্ছে। সরকারি তরফে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেখানে যেখানে অভিযোগ রয়েছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও তিন বছরের বেশি যারা রয়েছে তাদেরকেও ট্রান্সফার করা হয়েছে।
পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সহ সচিবদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। সে প্রশ্নে দিলীপ ঘোষ বলেন,আগের কিছু টেন্ডার ও কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। রিভিউ হচ্ছে। টেন্ডার ছাড়াই বেনিয়মে কাজ হয়ে গেছে। তার টাকা এদিক-ওদিক হয়েছে। ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এমনও অভিযোগ উঠে এসেছে।
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