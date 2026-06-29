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বিধানসভায় আসছে গুন্ডাদমন বিল, গুন্ডা কারা? পুলিসের কী ক্ষমতা থাকছে? ধরা পড়লে শাস্তি কতটা কঠিন?

Anti Social Activities Bill: পুলিশ সুপার বা তাঁর ঊর্ধ্বতন কোনও পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে কোনও ‘গুন্ডা’-কে আটক করা দরকার যাতে সে ভবিষ্যতে অসামাজিক কাজ করতে না পারে, তাহলে আটকের নির্দেশ দিতে পারবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 29, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:29 PM IST
বিধানসভায় আসছে গুন্ডাদমন বিল, গুন্ডা কারা? পুলিসের কী ক্ষমতা থাকছে? ধরা পড়লে শাস্তি কতটা কঠিন?
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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বিধানসভায় আসছে গুন্ডাদমন বিল, গুন্ডা কারা? পুলিসের কী ক্ষমতা থাকছে? ধরা পড়লে শাস্তি
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