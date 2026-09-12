/বন্ধ হল রাজ্যের আর্থিক সহায়তা: একাদশ-দ্বাদশের কোনও ছাত্রছাত্রীকে আর মোবাইল কেনার জন্য ১০০০০ দেওয়া হবে না, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট কেনার জন্য এককালীন ১০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প পাকাপাকিভাবে বন্ধ করার ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চালু হওয়া ‘তরুণের স্বপ্ন’ নামের এই প্রকল্প নতুন সরকারের জমানায় আর কার্যকর রাখা হবে না। তবে সরাসরি টাকা দেওয়ার বদলে স্কুলশিক্ষার সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিপুল অর্থ বরাদ্দ করতে প্রস্তুত বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।
নগদ অনুদানের বদলে আধুনিক পরিকাঠামো
মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে কোনও কার্পণ্য করবে না। তবে পড়ুয়াদের ব্যক্তিগতভাবে মোবাইল ফোন কেনার জন্য সরাসরি টাকা দেওয়ার রীতি আর রাখা হবে না। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা আরও বেশি টাকা খরচ করে পড়ুয়াদের আধুনিক পরিকাঠামো দিতে প্রস্তুত। কিন্তু মোবাইল ফোন দেব না।’’ শ্রেণিকক্ষে কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট ক্লাসরুম এবং উন্নত শিক্ষা উপকরণের পেছনে রাজ্য সরকার জোর দেবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী সমষ্টিগতভাবে সেই প্রযুক্তির সুফল পেতে পারে।
রাজনৈতিক পালাবদল
২০২২ সালে তৎকালীন তৃণমূল সরকার রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অনলাইন পড়াশোনায় সহায়তার জন্য ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্প চালু করেছিল। এই ব্যবস্থার আওতায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০ হাজার টাকা পাঠানো হত স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা কম্পিউটার কেনার উদ্দেশ্যে। চলতি বছরে দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে এবং ক্ষমতায় আসে নতুন সরকার। নতুন প্রশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার পরই পূর্বতন সরকারের এই জনপ্রিয় আর্থিক অনুদান প্রকল্পটি বন্ধ করার বড় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।
মোবাইল নির্ভরতায় রাশ
কেবল অনুদান বন্ধই নয়, স্কুলপড়ুয়াদের দৈনন্দিন জীবনে মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারের বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোন থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার পক্ষে সওয়াল করে তিনি ‘গুজরাত মডেল’-এর উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান, গুজরাতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন নিয়ে আসার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যা শৃঙ্খলা ও পড়াশোনার পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।
পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাবের উদ্বেগ
এর আগে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানেও অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের অপকারিতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, মোবাইল আসক্তি পড়ুয়াদের পড়াশোনা ও মানসিক বিকাশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।
বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়ার পরও গভীর রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য ও মেধার ক্ষতি করছে। শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দেন, এই ধরনের অনুদান বন্ধ বা স্কুলে মোবাইল নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে কঠিন হতে পারে এবং এতে ভোটের ক্ষেত্রে কিছুটা ঝুঁকি তৈরি হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৃহত্তর স্বার্থে এ জাতীয় কঠোর ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
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