Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বন্ধ হল রাজ্যের আর্থিক সহায়তা: একাদশ-দ্বাদশের কোনও ছাত্রছাত্রীকে আর মোবাইল কেনার জন্য ১০০০০ দেওয়া হবে না, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বন্ধ হল রাজ্যের আর্থিক সহায়তা: একাদশ-দ্বাদশের কোনও ছাত্রছাত্রীকে আর মোবাইল কেনার জন্য ১০০০০ দেওয়া হবে না, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Bengal class XI-XII Student Mobile Grant Cancelled: এর আগে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানেও অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের অপকারিতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, মোবাইল আসক্তি পড়ুয়াদের পড়াশোনা ও মানসিক বিকাশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 12, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:23 PM IST
বন্ধ হল রাজ্যের আর্থিক সহায়তা: একাদশ-দ্বাদশের কোনও ছাত্রছাত্রীকে আর মোবাইল কেনার জন্য ১০০০০ দেওয়া হবে না, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত নেপাল, পুজোর বাজেট থেকে নেপালের পাশে সল্টলেকের BC ব্লক
2
3
4
5