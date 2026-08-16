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ডোকরার কাজে ফুটে উঠবে বাংলার ঐতিহ্য, ৫৪তম বর্ষে গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির পুজো

Garia Srerampore kalyan Samiti Durga Puja: দুর্গাপুজোর আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয় গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির কর্মকাণ্ড। সারা বছর ধরে রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, বস্ত্রদান-সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে ক্লাব।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:55 PM IST
ডোকরার কাজে ফুটে উঠবে বাংলার ঐতিহ্য, ৫৪তম বর্ষে গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির পুজো

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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