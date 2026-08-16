/ডোকরার কাজে ফুটে উঠবে বাংলার ঐতিহ্য, ৫৪তম বর্ষে গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির পুজো

তথাগত চক্রবর্তী: ৫৪ তম বর্ষে পদার্পণ করল গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির দুর্গাপুজো। রবিবার ক্লাবপ্রাঙ্গণে খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল এবারের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। প্রতি বছরের মতো এবারও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ চমক রাখছেন উদ্যোক্তারা। এবারের পুজোমণ্ডপে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাংলার নিজস্ব শিল্প ও ঐতিহ্যকে। ডোকরা শিল্পের আদলে তৈরি হবে গোটা প্যান্ডেল। মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে বাংলার প্রাচীন শিল্পধারা ও ঐতিহ্যকে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরাই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।
কর্মকাণ্ড
তবে, শুধু দুর্গাপুজোর আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয় গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির কর্মকাণ্ড। সারা বছর ধরে রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, বস্ত্রদান-সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে ক্লাব। পাশাপাশি এলাকার খেলাধুলার প্রসার এবং নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী করতেও দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এই সংগঠন।
খুঁটিপুজো ঘিরে উৎসাহ
এদিনের খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানকে ঘিরে ক্লাব সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখার্জি। একই মঞ্চে ‘অন্তরাল’ সিনেমার পোস্টারও লঞ্চ করা হয়। খুঁটিপুজোর মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। এখন ডোকরার শিল্পকর্মে সেজে ওঠা গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির এবারের পুজোমণ্ডপ দর্শনার্থীদের কতটা চমকে দেয়, সেদিকেই নজর।
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