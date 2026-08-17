'৮০০ দিনের মধ্যে কারখানা তৈরি করুন', পুরুলিয়ায় ইস্পাত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাংলায় শিল্পের 'অমৃতকাল'। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে এবার ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, '৩৪ বছরের ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতি চাই না। আমরা এগিয়ে যেতে চাই। এখানে জল আছে, লেবার আছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে কানেক্টিভিটি আছে। সবই আছে'।
বদলের বাংলায় নয়া বিনিয়োগ। পুরুলিয়া রঘুনাথপুরে 'অমিত মেটালিকসে'র গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রজেক্ট। আজ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখানে ট্রেনের লাইনটা ওদের ডিভিসির জমির উপরে। আমি যখন বিরোধী দলনেতা, অমিত আমার কাছে আসে। হেল্প চায়, আমি ডিভিসিকে বলে দিয়েছিলাম। প্রতি মাসে দেখবেন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ কেমন করি। কত এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে এটা আমাদের টার্গেট। ১০০ কোটি বিনিয়োগ করলেই সিঙ্গেল উইন্ডোতে পারমিশন'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমরা নতুন বদলে দেব। নতুন নীতি আনছি। ৩৪ বছর বন্দুক ঠেকিয়ে জমি নিতে দেখেছি। ১৫ বছর বলল, আমি জমি দিতে পারব না। আমরা ল্যান্ড পলিসি করছি। আমরা জমি দিয়ে দেব'। স্পষ্ট বার্তা, '৮০০ দিনের মধ্যে কারখানা করুন। আমি আমার আসব। সব লোকাল লোককে প্রায়োরিটি দিয়ে নিয়োগ করুন। সিএসআর একটিভিটি করুন। আজ শ্রাবণের শেষ সোমবার আশীর্বাদ আছে । আগামীকাল মনসা পুজো। এই প্রথম পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় মানুষকে সরকার ছুটি দিল। ভালো করে পালন করবেন' ।
স্রেফ ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনই নয়, পুরুলিয়ায় জাপানের সংস্থা জাইকার সহায়তায় পুরুলিয়া জল প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন মুখ্য়মন্ত্রী। পুরুলিয়া পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। নয়া প্রকল্পে মানবাজার ১, পুঞ্চা, পুরুলিয়া ১, আড়শা ও বরাবাজার ও পুরুলিয়া পুরসভা মিলিয়ে প্রায় ৮৭,২৭১টি পরিবার জনপ্রতি ৭০ লিটার পানীয় জল পাবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৯ মে আমার এক বছর পূর্ণ হবে, সে দিন আমি আপনাদের সঙ্গে পরীক্ষায় বসব। পরীক্ষায় আপনারা আমায় নম্বর দেবেন। ১০-এর মধ্যে ৯ না পেলে ক্ষমা স্বীকার করে নেব। কিন্তু আপনারাই বলবেন যে সঠিক লোককে, সঠিক দলকে দায়িত্ব দিয়েছি। বিশ্বাস, ভরসা রাখুন'।
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