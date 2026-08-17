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'৮০০ দিনের মধ্যে কারখানা তৈরি করুন', পুরুলিয়ায় ইস্পাত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুখ্যমন্ত্রীর

Purulia steel factory:  '৩৪ বছরের  ট্রেড ইউনিয়নের  রাজনীতি চাই না। আমরা এগিয়ে যেতে চাই। এখানে জল আছে, লেবার আছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে কানেক্টিভিটি আছে। সবই আছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 17, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:24 PM IST
'৮০০ দিনের মধ্যে কারখানা তৈরি করুন', পুরুলিয়ায় ইস্পাত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: পুরুলিয়ায় ইস্পাত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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