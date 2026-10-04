/আবহাওয়ার বিরাট ভোলবদল, ঘূর্ণাবর্তের মাঝেও উধাও বৃষ্টি! নতুন বার্তা হাওয়া অফিসের

অয়ন ঘোষাল: বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি ক্রমশ তৈরি হচ্ছে বাংলায়। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা থাকবে। উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ওপরের দিকের জেলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সোমবার থেকে শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে।
সিস্টেম
রাঁচি, রায়পুর এবং বারামতির উপর দিয়ে রয়েছে বর্ষা বিদায় রেখা। বিহার, ঝাড়খন্ডের কিছু এলাকাতে এলাকাতেও বর্ষা বিদায়। ছত্তীসগঢ় এবং মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকা থেকেও বর্ষা বিদায় শুরু। বাংলায় বর্ষা বিদায়ের পর্ব অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও সংলগ্ন বিহারে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ রবিবার হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর ও সংলগ্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। যদিও হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা থাকবে অন্য জেলাতেও। সোমবার থেকে শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে কম থাকবে। কোনও জেলার দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। তবে বাড়বে জলীয় বাষ্প জনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই।
উত্তরবঙ্গে
আগামী ২৪ ঘণ্টায় ওপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আবার কমবে। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে।
আজ রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা থাকবে উপরের দিকের জেলাতে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলা কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। সোমবার থেকে শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতা
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির খুব সামান্য হলেও সম্ভাবনা থাকবে। আজ মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হবে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। সেই কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৩ থেকে ৯৬ শতাংশ।
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