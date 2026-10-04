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আবহাওয়ার বিরাট ভোলবদল, ঘূর্ণাবর্তের মাঝেও উধাও বৃষ্টি! নতুন বার্তা হাওয়া অফিসের

West Bengal Weather Update: বাংলায় ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে সোমবার থেকে শনিবার বৃষ্টি আরও কমবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Oct 04, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 09:27 AM IST
আবহাওয়ার বিরাট ভোলবদল, ঘূর্ণাবর্তের মাঝেও উধাও বৃষ্টি! নতুন বার্তা হাওয়া অফিসের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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