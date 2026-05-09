Suvendu Adhikari: বঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ‘যোগী মডেলে'র বড় ভক্ত
Suvendu Adhikari: উত্তরপ্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যোগী সরকারের ভূমিকার প্রশংসা একাধিকবার করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেছে। টানা দু’বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত করা শুভেন্দু তাঁর সংগঠন দক্ষতা এবং আক্রমণাক রাজনৈতিক শৈলীর জন্য পরিচিত। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপির ভিত গড়ে তোলার পিছনে তাঁর বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা ছিল, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনিক ধারা ও রাজনৈতিক কৌশলের প্রতি শুভেন্দুর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।
বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যোগী সরকারের ভূমিকার প্রশংসা একাধিকবার করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ‘যোগী মডেল’-এর কড়া প্রশাসনিক ভাবমূর্তি শুভেন্দুর রাজনৈতিক অবস্থানেও প্রভাব ফেলেছে।
নির্বাচনী প্রচারে যোগীর প্রতি শ্রদ্ধা
বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারী বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে অরাজকতার অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই সময় বিজেপির অন্যতম তারকা প্রচারক হিসেবে বাংলায় একাধিক সভা করেন যোগী আদিত্যনাথ। সভামঞ্চে তৃণমূল সরকারের তুষ্টিকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সেই সব জনসভায় বিপুল ভিড়ই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে চলেছে। কাঁথির একটি নির্বাচনী সভায় যোগী আদিত্যনাথকে গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর প্রণাম জানানোর ঘটনাও রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
হিন্দুত্ব রাজনীতিতে বলিষ্ঠ শুভেন্দু
২০২০ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই হিন্দুত্বের রাজনীতিতে আরও সরব হয়ে ওঠেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর বক্তব্য ও অবস্থানে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।
নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর শুভেন্দু অধিকারীর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। তিনি দাবি করেছিলেন, নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ডে মুসলিম ভোট না পেলেও হিন্দু ভোটের সমর্থনেই তাঁর জয় নিশ্চিত হয়েছে। সেই মন্তব্যকে অনেকেই বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। একাধিক নির্বাচনী সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, “৭০ শতাংশ হিন্দু একজোট হলে বাংলায় তুষ্টিকরণের রাজনীতির অবসান ঘটবে।” রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বক্তব্য উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের ‘৮০ বনাম ২০’ মন্তব্যের সঙ্গেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০৭টি আসনে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ৮০টি আসনে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ২টি আসন।