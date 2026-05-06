CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Who will be ministers in Bengal Cabinet: বাংলায় গেরুয়া ঝড়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। আগামী ৮ মে অমিত শাহের নেতৃত্বে বসছে বড় বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কি তবে শুভেন্দু অধিকারীই প্রথম পছন্দ? উত্তরবঙ্গ থেকে অভিজ্ঞ নেতা—কাদের দেখা যাবে নতুন মন্ত্রিসভায়? 

Bengal Next CM: বড় বদল না ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুই: মন্ত্রী হচ্ছেন কারা? কে পাচ্ছেন কোন দফতর? Exclusive রিপোর্ট
বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বাংলার রাজনীতির নতুন মোড়। সেই নয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন হতে চলেছে আগামী ৮ মে। ওই দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ পরিষদীয় দলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠককে ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতির অন্দরে সাজ সাজ রব। মূলত নতুন মন্ত্রিসভার রূপরেখা এবং পরবর্তী রণকৌশল নির্ধারণ করতেই এই হাই-ভোল্টেজ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সম্ভাব্য মন্ত্রিসভার তালিকায় চমক:
প্রাথমিক আলোচনা অনুযায়ী, বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উঠে আসছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। 
উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে চলেছেন নিশীথ প্রামাণিক। 
স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব পেতে পারেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। 
অর্থ অথবা শিক্ষা দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলাতে দেখা যেতে পারে প্রবীণ সাংবাদিক তথা তাত্ত্বিক নেতা স্বপন দাশগুপ্তকে। 
মহিলা ও শিশু কল্যাণ দফতরের জন্য উঠে আসছে অগ্নিমিত্রা পলের নাম। 
তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে দেখা যেতে পারে অভিনেতা-রাজনীতিবিদ রুদ্রনীল ঘোষকে। 
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের মতো মাঠের কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন অভিজ্ঞ নেতা দিলীপ ঘোষ। 
বিধানসভার স্পিকার পদে নাম শোনা যাচ্ছে বর্ষীয়ান তাপস রায়ের।

দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং লড়াকু ভাবমূর্তির কারণেই শুভেন্দু অধিকারীর হাতে ব্যাটন দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষত, পরপর দুই বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করার কারণেই হয়তো তাঁর হাতে উঠতে পারে এই বিশাল দায়িত্ব। তবে শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, ক্যাবিনেটের অন্যান্য সম্ভাব্য নামগুলিও বেশ চমকপ্রদ।

বিজেপি সূত্রে খবর, মন্ত্রিসভা গঠনে ‘সিনিয়র’ বা প্রবীণ নেতাদের অভিজ্ঞতায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে সেই অঞ্চল থেকে একাধিক মুখকে ক্যাবিনেটে আনা হতে পারে। এই তালিকায় শঙ্কর ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সজল ঘোষের মতো নেতাদের নামও জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছে।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে পারে ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্য করতে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং এবং নিতিন গড়করির মতো হেভিওয়েট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এছাড়াও আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে বিভিন্ন বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। এক কথায়, কলকাতার রাজপথ থেকে ব্রিগেড—পুরোটাই মেগা ইভেন্টে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে গেরুয়া শিবিরের।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

