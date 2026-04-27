PM Modi on Bengal: বাংলার জন্য 'রিভাইভ্যাল প্ল্যান'; হবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' হাব, বিপুল চাকরি-সহ ৫ বিরাট ঘোষণা

PM Modi in West Bengal Assembly Election 2026: টিএমসির মহা জঙ্গলরাজ চলছে। টিএমসি সিন্ডিকেটকে ভাগাতে হবে, টিএমসিকে হারাতে হবে। ভরসা দিচ্ছি-- মেক ইন ইন্ডিয়ার হাব হবে কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায়। বিজেপি রিভাইভ্যাল প্ল্যান বানাবে ইন্ডাস্ট্রির জন্য।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 27, 2026, 06:51 PM IST
বিক্রম দাস: ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)-আবহে প্রধানমন্ত্রী বারবার আসছেন বাংলায়। এসেছিলেন ব্যারাকপুরেও। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi) বলেছেন, ব্যারাকপুরের এই মাটি স্বাধীনতাকে শক্তি দিয়েছে। এই মাটি পরিবর্তনকে প্রশস্ত করছে। হেলিপ্যাড থেকে ২ কিমি আসার রাস্তায় এত লোক ছিল, আমি কল্পনা করতে পারি না। বাংলায় যেখানে-যেখানে গেছি, যা দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে, ৪ তারিখের পরে শপথ গ্রহণে আমায় আসতেই হবে। খুবই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর তাঁর। তিনি (PM Modi) পরিষ্কার বলে দিলেন, বাংলায় বিজেপির রয়েছে বিশেষ প্ল্যান। কী তা?

'এই মাটি পরিবর্তনকে প্রশস্ত করছে'

ব্যারাকপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি বিগত ৩-৪ দশকে দেশের কোনায় কোনায় গেছি। যবে থেকে ঘর ছেড়েছি আপনারাই আমার প্রথম পরিবার। এই নির্বাচনে আলাদা অনুভূতি। এত গরমেও একটুও ক্লান্ত হইনি। আমার রোডশো কোথাও রাজনীতি কার্যক্রম ছিল না। রোডশোগুলি ছিল তীর্থযাত্রা। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে ১১ দিনের ব্রত করেছিলাম। এই নির্বাচনেও সেই একই অনুভূতি পেয়েছি, ঠিক যেমন মন্দিরে দেবীদর্শন হলে হয়। এই অনুভূতি আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না।

'বাংলায় পদ্ম ফুটবে'

বাংলাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে পিছু হঠব না। এটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলানোর নির্বাচন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কমজোর হলে গোটা ভারতের ক্ষতি হয়। ২০১৩ থেকে এই কথা বলছি, পূর্বভারতকে এগিয়ে নিতে হবে। বিহার ওড়িশার পরে এবার বাংলায় পদ্ম ফুটবে। বাংলায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হতে চলেছে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরে। 

'কারখানায় বোমা-গুলির আওয়াজ'

১৫ বছর সুযোগ দিয়েছিলেন মা। নারী সুরক্ষার জন্য এরা কিছু করেনি। মাটি বা কৃষকদের জন্য কিছু করেনি। টিএমসি-র ফর্মুলা গালি দেওয়া, হুমকি দেওয়া। মোদীকে গালি দিয়েছে, সেনাকে গালি দিয়েছে, বাংলার মানুষকে হুমকি দিয়েছে! এত বড় নির্বাচনে ১৫ বছরের রিপোর্ট কার্ড একবারও বলতে পারল না। ভবিষত্যের জন্য ভিশন নেই। আগে বাইরে থেকে লোক কাজ করতে আসত, আর আজ লোকে পালিয়ে যায়। কারখানার মেশিনের বদলে বোমগুলির আওয়াজ। 

'জুট মিলে তালা'

জুট মিলের গেটে তালা। গত কয়েক মাসে এক ডজন জুট মিল বন্ধ হয়েছে। তার বদলে বোমের ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে। এই হল টিএমসির মহা জঙ্গল রাজ। টিএমসি সিন্ডিকেটকে ভাগাতে হবে। টিএমসিকে হারাতে হবে। ভরসা দিচ্ছি-- মেক ইন ইন্ডিয়ার হাব হবে কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায়। বিজেপি রিভাইভ্যাল প্ল্যান বানাবে ইন্ডাস্ট্রি জন্য। পিএম সিএম মিলে এক সঙ্গে উন্নয়ন হবে, দিনে-রাতে।

'যুবদের জন্য রইল ৫ গ্যারান্টি'

যুবদের বাংলাতেই রোজগার হবে। যুবদের জন্য রইল ৫ গ্যারান্টি।
১. বাংলায় সময়ে রিক্রুটমেন্ট হবে
২. ⁠শূন্য পদে নিয়োগ হবে। সরকারি কর্মীদের টিএমসি-র ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে। মিলবে সপ্তম পে কমিশন 
৩. ⁠কনটেন্ট ক্রিয়েশন রিলেটেড জগতে রোজগার
৪. ⁠১০০ দিনের কাজ 
৫. ⁠স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য প্রকল্প

পরিবর্তনের ঢেউ

একটি নির্বাচনী জনসভায় (election rally) ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী (PM Modi) বলেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচনে যে-হারে ভোট পড়েছে, তা রাজ্যে পরিবর্তনের ঢেউকেই (wave of change in Bengal) নিশ্চিত করেছে। বিজেপির প্রতি মানুষের যে সমর্থন দেখা গিয়েছে, তা (তামিলনাড়ু ও বাংলায়) বিজেপির জয়কেই (victory of BJP) ইঙ্গিত করছে!

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

