Election Weather Update: দ্বিতীয় দফার ভোট কি ভেস্তে দেবে কালবৈশাখীর তাণ্ডব? আবহাওয়ার বড় আপডেট

Election Weather Update: দ্বিতীয় দফার ভোট কি ভেস্তে দেবে কালবৈশাখীর তাণ্ডব? আবহাওয়ার বড় আপডেট
Second Phase Election Weather Update: প্রথম দফায় ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে হিটস্ট্রোকে ভোটার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এবার দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ, বুধবার ২৯ এপ্রিল। ভোটের দিন সকাল থেকে সন্ধে, কেমন থাকবে আবহাওয়া? আলিুপুর আবহাওয়া দফতর দিল বড় পূর্বাভাস।
অয়ন ঘোষাল: প্রথম দফা কেটেছে চূড়ান্ত কষ্টদায়ক আবহাওয়ায়। কোথাও তাপপ্রবাহ। কোথাও লাইনে দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে একশা হয়েছেন ভোটাররা। এমনকি প্রথম দফায় ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে হিটস্ট্রোকে ভোটার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তবে দ্বিতীয় দফার জন্য ভালো খবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই ২৬ এবং ২৭ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের ভোটের ৭ জেলা অর্থাৎ পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি হবে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। ২৭ তারিখের পর ২৮ তারিখ বৃষ্টির প্রবণতা কমবে। তবে বৃষ্টির জেরে ভোটের এই ৭ জেলায়, এই মুহূর্তে যেখানে যা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, তার তুলনায় তাপমাত্রা কমে আসবে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি।
পূর্বাভাস বলছে, ২৯ এপ্রিল এই জেলাগুলোর আকাশ সকালে পরিষ্কার থাকলেও বেলার দিকে আংশিক এবং বিকেলের দিকে সম্পূর্ণ মেঘলা হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি জেলায় দুপুর বা বিকেলের পর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া অথবা কালবৈশাখী ঘটতে পারে। ফলে দ্বিতীয় দফার ভোট কাটতে পারে স্বস্তিতে। জ্বালাপোড়া গরম থেকে মিলতে পারে স্বস্তি।
আরও পড়ুন, Weather Update: জারি তাপপ্রবাহের অরেঞ্জ অ্যালার্ট, রাতও হবে অস্বাভাবিকরকমভাবে উষ্ণ- স্কুলের সময়ে আরও বদল
আরও পড়ুন, Kolkata Heatwave Guide: ভরা গ্রীষ্মে ভোটের গরম, সুস্থ থাকুন নির্বাচনী ব্যস্ততার রুটিনেও
