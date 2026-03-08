English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Osman Hadi Death: বিরাট সাফল্য এসটিএফের, বনগাঁ সীমান্তে গ্রেফতার ওসমান হাদি খুনে জড়িত ২ বাংলাদেশি যুবক

Osman Hadi Death: বিরাট সাফল্য এসটিএফের, বনগাঁ সীমান্তে গ্রেফতার ওসমান হাদি খুনে জড়িত ২ বাংলাদেশি যুবক

Osman Hadi Death: ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির ভোটে লড়ার করার কথা ছিল  ঢাকা–৮ আসন থেকে। এর জন্য তিনি প্রচার শুরু করেছিলেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 8, 2026, 07:30 PM IST
Osman Hadi Death: বিরাট সাফল্য এসটিএফের, বনগাঁ সীমান্তে গ্রেফতার ওসমান হাদি খুনে জড়িত ২ বাংলাদেশি যুবক
-ওসমান হাদি

পিয়ালী মিত্র: বাংলাদেশে ছাত্রনেতা ওসমান হাদি খুনের ঘটনার তদন্তে সেদেশের পুলিস তেমন কোনও সাফল্য পায়নি। তবে ঢাকা পুলিসের তরফে দাবি করা হয়েছিল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে হাদির খুনিরা। এবার বনগাঁ সীমান্ত থেকে ২ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিসের এসটিএফ। ওই দুই যুবক ওসমান হাদি খুনে জড়িত বলেই মনে করছে রাজ্য এসটিএফ।

Add Zee News as a Preferred Source

 বনগাঁ থেকে ধৃত ওই ২ যুবকের নাম রাহুল ওরফে ফাইসাল মাসুদ ও আলমগীর হোসেন। এসটিএফের দাবি, ওসমান হাদির খুনের পর তারা বাংলাদেশ থেকে এসে এদেশে আত্মগোপন করে ছিল। 

এসটিএফের পক্ষে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর ছিল খুন ও তোলাবাজিতে জড়িত দুই বাংলাদেশি যুবক দেশ থেকে পালিয়ে এসে বনগাঁ সীমান্ত এলাকায় এসে লুকিয়ে রয়েছে। বর্তমানে তারা ফের সীমান্ত পার করে দেশে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ওই খবরের উপরে ভিত্তি করে একটি অভিযান চালানো হয়। তাতেই গ্রেফতার হয়েছে রাহুল ওরফে ফাইসাল করিম মাসুদ ও আলমগীর হোসেন নামে ২ যুবক। ফাইসালের বাড়ি পটুয়াখালি। অন্যদিকে, আলমগীরের বাড়ি ঢাকায়। বনগাঁ সীমান্তের একটি জায়গা থেকে তাদের দুজনকে গ্রেফতার করা হয় শনিবার গভীর রাতে।

আরও পড়ুন-ছাত্রনেতা ওসমান হাদির শ্যুটার এখন কোথায়, জানিয়ে দিল ঢাকা পুলিস

আরও পড়ুন-ছাত্রনেতা ওসমান হাদির শ্যুটার এখন মেঘালয়ে! বিএসএফ জানাল...

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে ওসমান হাদির খুনের সঙ্গে জড়িত ফাইসাল ও আলমগীর। খুনের পর তারা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। তারপর ভারতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বনগাঁওয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফের সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে চলে যাওয়া। এনিয়ে আরও তদন্ত চলছে। 

উল্লেখ্য়, ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির ভোটে লড়া করার কথা ছিল  ঢাকা–৮ আসন থেকে। এর জন্য তিনি প্রচার শুরু করেছিলেন। গত বছর ১২ ডিসেম্বর জুম্মার নামাজ পড়ার পর পর রাজধানীর পুরানো পল্টনের কালভার্ট রোডে  ই-রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। মোটরসাইকেল আরোহী দুষ্কৃতীরা তাঁকে মাথায় গুলি করে চম্পট দেয়। আহত ওসমান হাদিকতে ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতাল ও পরে সিঙ্গাপুরে র একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় গোটা বাংলাদেশে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Osman Hadi deathBangladeshi Student Leader Osman HadiOsman Hadi Killer Arrested
পরবর্তী
খবর

Tractor Accident: উল্টে গেল ভয়ংকর গতিতে ছুটতে থাকা ট্রাক্টর, আলু তুলতে যাওয়ার পথেই হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু
.

পরবর্তী খবর

Rahul Sinha : রাহুলের মনোনয়নে 'গুরুতর বেনিয়ম', জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি তৃণমূ...