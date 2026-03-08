Osman Hadi Death: বিরাট সাফল্য এসটিএফের, বনগাঁ সীমান্তে গ্রেফতার ওসমান হাদি খুনে জড়িত ২ বাংলাদেশি যুবক
পিয়ালী মিত্র: বাংলাদেশে ছাত্রনেতা ওসমান হাদি খুনের ঘটনার তদন্তে সেদেশের পুলিস তেমন কোনও সাফল্য পায়নি। তবে ঢাকা পুলিসের তরফে দাবি করা হয়েছিল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে হাদির খুনিরা। এবার বনগাঁ সীমান্ত থেকে ২ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিসের এসটিএফ। ওই দুই যুবক ওসমান হাদি খুনে জড়িত বলেই মনে করছে রাজ্য এসটিএফ।
বনগাঁ থেকে ধৃত ওই ২ যুবকের নাম রাহুল ওরফে ফাইসাল মাসুদ ও আলমগীর হোসেন। এসটিএফের দাবি, ওসমান হাদির খুনের পর তারা বাংলাদেশ থেকে এসে এদেশে আত্মগোপন করে ছিল।
এসটিএফের পক্ষে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর ছিল খুন ও তোলাবাজিতে জড়িত দুই বাংলাদেশি যুবক দেশ থেকে পালিয়ে এসে বনগাঁ সীমান্ত এলাকায় এসে লুকিয়ে রয়েছে। বর্তমানে তারা ফের সীমান্ত পার করে দেশে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ওই খবরের উপরে ভিত্তি করে একটি অভিযান চালানো হয়। তাতেই গ্রেফতার হয়েছে রাহুল ওরফে ফাইসাল করিম মাসুদ ও আলমগীর হোসেন নামে ২ যুবক। ফাইসালের বাড়ি পটুয়াখালি। অন্যদিকে, আলমগীরের বাড়ি ঢাকায়। বনগাঁ সীমান্তের একটি জায়গা থেকে তাদের দুজনকে গ্রেফতার করা হয় শনিবার গভীর রাতে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে ওসমান হাদির খুনের সঙ্গে জড়িত ফাইসাল ও আলমগীর। খুনের পর তারা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। তারপর ভারতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বনগাঁওয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফের সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে চলে যাওয়া। এনিয়ে আরও তদন্ত চলছে।
উল্লেখ্য়, ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির ভোটে লড়া করার কথা ছিল ঢাকা–৮ আসন থেকে। এর জন্য তিনি প্রচার শুরু করেছিলেন। গত বছর ১২ ডিসেম্বর জুম্মার নামাজ পড়ার পর পর রাজধানীর পুরানো পল্টনের কালভার্ট রোডে ই-রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। মোটরসাইকেল আরোহী দুষ্কৃতীরা তাঁকে মাথায় গুলি করে চম্পট দেয়। আহত ওসমান হাদিকতে ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতাল ও পরে সিঙ্গাপুরে র একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় গোটা বাংলাদেশে।
