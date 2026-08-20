/পাক যোগে কোচবিহারে গ্রেফতার ৩, এবার দিল্লিতে এসটিএফের জালে আরও ১

বিক্রম দাস: পাক চরদের সঙ্গে যোগাযোগের রয়েছে সন্দেহে দিল্লি থেকে প্রদীপ বসু নামে এক জনকে গ্রেফতার করল বেঙ্গল এসটিএফ। তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে কোচবিহারে। আজই স্থানীয় আদালতে পেশ করার কথা রয়েছে।
কে এই প্রদীপ বসু?
এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে, কোচবিহার থেকে আগে গ্রেফতার হওয়া ৩ ব্যক্তির সঙ্গে বসুর যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ। ওই তিনজন এমন একটি চক্রের সদস্য বলে অভিযোগ রয়েছে যারা ভারতীয় সিম কার্ড ব্যবহার করে পাকিস্তানের ব্যক্তিদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট চালু করত। তদন্তকারীদের দাবি, তাঁরা এমন তথ্য পেয়েছেন যা এই চক্রের সঙ্গে বসুর যোগসাজসের ইঙ্গিত দেয়।
এসটিএফ এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে যে, জাল ভারতীয় নোট (এফআইসিএন) বা জাল মুদ্রা সংক্রান্ত কোনো কারবারের সঙ্গে বসুর কোনো যোগসূত্র আছে কি না। সূত্রের খবর, শিলিগুড়িতে তিনি একটি মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা চালান; তদন্তের অংশ হিসেবে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এমন কিছু তথ্যও পেয়েছেন বলে জানা গেছে, যা থেকে ইঙ্গিত মেলে যে বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি বেশ কয়েকজনের সঙ্গে বসুর যোগাযোগ ছিল।
এই চক্রের শিকড বিস্তার, এর আর্থিক লেনদেনের উৎস এবং সম্ভাব্য আন্তঃসীমান্ত যোগসূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এসটিএফ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
পাক যোগ থাকার অভিযোগে গত ১৫ অগাস্ট কোচবিহারের সাহেবগঞ্জে এসটিএফের হাতে গ্রেফতার হন ৩ জন। ভারতীয় সিম কার্ড পাকিস্তানে পাঠাত এইসব ধৃতরা। জালনোট পাচারের অভিযোগেও রয়েছে এদের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার করা হয়েছে মহম্মদ শফিকুল ইসলাম, নুর নাসিরুদ্দিন আলি ও রশিদুল হককে। আইএসআইয়ের হয়ে কাজ করছিল ওই ৩ ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কোচবিহারের সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা রাশিদুল হক, উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ শফিকুল ইসলামকে, কোচবিহার তুফানগঞ্জের বাসিন্দা নুর নাসিরুদ্দিন আলিকে গ্রেফতার করে।
এসটিএফ সূত্রে খবর, এরা এখানে বিভিন্ন নামে সিম কার্ড তুলত। তার পর বাংলাদেশে তাদের যে লোকজন রয়েছে তাদের কাছে সেই সিম কার্ড পৌঁছে যেতে। তারপর তারাই সেইসব সিম কার্ড পাক পঞ্জাবে আইএসআইয়ের মাথাদের কাছে তা পৌঁছে দিত। সেই সিম কার্ড ব্যবহার করেই আইএসএই বিভিন্ন গুপ্তচারবৃত্তির কাজ করত। ভারত ও নেপালে জাল নোট পাচারের সঙ্গেও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিরও অভিযোগ উঠেছে এদের বিরুদ্ধে।
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