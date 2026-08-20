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পাক যোগে কোচবিহারে গ্রেফতার ৩, এবার দিল্লিতে এসটিএফের জালে আরও ১

Coochbehar: জাল নোট কারবারের সঙ্গে যোগাযোগ?...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 20, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:58 AM IST
পাক যোগে কোচবিহারে গ্রেফতার ৩, এবার দিল্লিতে এসটিএফের জালে আরও ১

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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