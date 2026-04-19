WB Assembly Election 2026: 'বাংলায় আসবে নতুন সকাল', কোন অঙ্কে এতটা আত্মবিশ্বাসী বিজেপি?

WB Assembly Election 2026: 'বাংলায় আসবে নতুন সকাল', কোন অঙ্কে এতটা আত্মবিশ্বাসী বিজেপি?
WB Assembly Election 2026:
রণজয় সিংহ: বাংলায় নতুন সকাল আসবে। আগামী ৪ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মালদহের রতুয়ায় ভোট প্রচারে এসে জোর দিয়ে বলে গেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রবিবার রতুয়ার বিজেপি প্রার্থী অভিষেক সিংহানিয়ার সমর্থনে সভা করছিলেন নীতিন।
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, দিদিকে টাটা বাই বাই বলার সময় এসে গিয়েছে। প্রত্যেকটা ভোটের দাম আছে। অনেক অনুপ্রবেশকারী ঢুকে বসে আছে। তাদের তাড়াতে হবে। এবার কোন খেলা হবে না। পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি পর্যন্ত বাংলার মেয়েরা অসুরক্ষিত। দুর্ভাগ্যযে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। আর সেই রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নয়। সব পাপের শাস্তি হবে। তৃণমূল যেভাবে মা বোনদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা মা-বোনরা করবে।
নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে নবীন বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে সংকল্প নেয় তা করে দেখান। পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার সংকল্প নিয়েছিলেন। সার্জিকাল স্ট্রাইক হয়েছে। অযোধ্যায় রাম মন্দির করার কথ াবলেছিলেন, রাম মন্দির হয়েছে। এই সরকারের আমলে যেভাবে গুন্ডামি হয়েছে আমি জানতে পেরেছি, এখানকার বিধায়কও তাতে শামিল। বালি মাফিয়া আর মাটি মাফিয়াদের সাথে যুক্ত। আপনার সময় সমাপ্ত। ২৩ তারিখে এখানে ভোট আছে এরপর টিএমসির নেতা না টিএমসির গুন্ডা কাউকে দেখা যাবে না। সময় হয়ে গেছে তাদের শাস্তি দেবার। আমি স্পষ্ট করে বলছি তাদের শাস্তি হবে। পাশেই বিহার এসে দেখুন কি উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। ওখানে বিজেপির সরকার আছে। এখানে বিজেপির সরকার আনুন সমস্যার সমাধান হবে। সমাজের সব মানুষের সম্মান পাওয়া প্রয়োজন। বিজেপি মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। মোদীজি যে সমাজের বিকাশের কাজ করেন তা সমাজের কোন অংশের মানুষ বাদ পড়ে না তা থেকে। আমার বন্ধু এখানকার বিজেপি প্রার্থী অভিষেক সিংহানিয়াকে জেতান।
বাংলার কথা টেনে নবীন বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিন ধরে ঘোটালা চলছে। মা বোনদের সাথে অপমান হচ্ছে অত্যাচার হচ্ছে। আর সেই সময় দিদি কালো কোট পড়ে দিল্লি যান না। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের জন্য দিল্লি যায়। আমি প্রশ্ন করতে চাই যেদিন পশ্চিমবাংলার মা বোনেদের অপমান হয়। সেদিন আপনি কোর্টে দরজায় গেলেন না কেন? এখানে যেভাবে ঘোটালা হয়েছে সারদার নারদা শিক্ষক নিয়োগ, এসএসসির মতন। এই সরকারের অনেক মন্ত্রী জেল খেটে এসেছে। বিহারে যারা দুর্নীতি করেছিল তারা জেলে আছে। বাইরে আসলেও আবার জেলে চলে যায়। দুর্নীতিবাজদের জেলে পাঠানোর কাজ আমাদের সরকার করবে। বাংলার যুবকদের জন্য রোজগারের ব্যবস্থা হবে। কৃষকদের খেয়াল আমাদের সরকার রাখবে। এরা গরিবের অধিকার কেড়ে নেয়। সিন্ডিকেটের সময় শেষ। বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে যে তোলাবাজি হয়। তাও বন্ধ হবে। এই ক্লাবগুলিকে সমাজ সংস্কারের কাজে লাগানো হবে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হবে না এবার যোগ্যতার মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হবে। সাম্প্রদায়িক অশান্তি করার মানুষদের বলছি ভোটের সময় আছে এরপর আর এগুলো চলবে না। এখানে লাভ জেহাদও হবে না, ল্যান্ড জেহাদ হবে না। পরিষ্কার বলে দিতে চাই আমাদের লোকদের বিরক্ত করলে চার তারিখের পর সব হিসেব হবে। আমাদের পুজো পাঠ বিভিন্ন উৎসবে অশান্তি ছড়ানোর লোকেরা এবার থেকে আর অশান্তি ছড়াতে পারবে না। চার তারিখের পর কারো কোনো সমস্যা থাকবে না। মানুষের সমান অধিকার আইন তৃণমূল করতে দেয় না। মহিলাদের সংরক্ষণ আইন তৃণমূল করতে দেয় না। মানুষের সাথে বিভেদ করে। যেদিন বিজেপি সরকার হবে সেদিন সব মানুষের সমান অধিকার আইন আমরা আনবো। যেদিন আমাদের সরকার হবে ১ কোটি যুবকদের চাকরি দেওয়া হবে। যারা চাকরি নিয়ে খেলা খেলতো তাদের জেলে যেতে হবে। পড়াশোনা জানা বেকার যুবকদের তিন হাজার টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হবে। সরকারি পথ যত শূন্য হয়ে আছে তাতে নিয়োগ করা হবে। আমাদের সরকার আসলে সপ্তম বেতন আয়োগ মাসের মধ্যে হবে। যত টাকা জিনিস দেয় ওর দলের লোকেরা তার কাট মানি নিয়ে নেয়। আমাদের সরকার আসলে সরাসরি মানুষের একাউন্টে টাকা যাবে। কোনও কাট মানি থাকবে না।
