Humayun Kabir: বাংলার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম, ভোটের মুখে বিরাট দাবি হুমায়ুন কবীরের

Humayun Kabir: বাংলার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম, ভোটের মুখে বিরাট দাবি হুমায়ুন কবীরের
Humayun Kabir: কীভাবে নতুন সরকার গঠন হবে? সেই ব্যাখ্য়া না দিয়ে হুমায়ুন বলেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দলের বিরুদ্ধে গিয়ে সাসপেন্ড হয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তার পরেই নেমে পড়েছেন নিজের নতুন কেরিয়ার গড়ার কাজে। গড়ে ফেলেছেন নতুন দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। বিধানসভা ভোটেও লড়াই করছেন। এবার বিরাট দাবিও করে বসলেন হুমায়ুন।
প্রাক্তন তৃণমূল নেতার দাবি, 'আমি একটা পার্টি তৈরি করেছি নতুন একটা সরকার গঠনের জন্য। আমিই মুসলিমদের নেতৃত্ব দেব। আগামী দিনে রাজ্যে উপ মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম।' সংবাদসংস্থা আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে এমনটাই বলেছেন হুমায়ুন।
কীভাবে নতুন সরকার গঠন হবে? সেই ব্যাখ্য়া না দিয়ে হুমায়ুন বলেন, তৃণমূলের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হবে না। নতুন সরকার গঠন করব তো তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করতে যাব কেন?
দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বঞ্চনা করার একের পর অভিযোগ তুলে চলেছেন হুমায়ুন। সংবাদসংস্থাকে তিনি বলেন, মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমছে। ২০১১ সালে তুলনায় ২০১৬-এ কম, ২০২১-এ আরও কম এবং ২০২৬-এ সবচেয়ে কম। তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তারা সংখ্যালঘুদের থেকে এসসি ও ওবিসিদের বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে মুসলিমরা তাদের ভোট দেবে না। এই জন্ইয মুসলিম প্রার্থীদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে না।
সংবাদমাধ্যমে হুমায়ূন কবীর বলেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলায় বড় জয় হবে তাঁর পার্টির। রেজিনগর আসন ৮০,০০০ ভোটে এবং নওদা আসন ৩০,০০০–৪০,০০০ ভোটে জিতবেন। আমি একটি আসন রিজার্ভ করতে চাই। পরে একটি রাখব, আর একটি ছেড়ে দেব।
ভবানীপুর আসনে লড়াই করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়া ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এনিয়ে হুমায়ুন বলেন, ভবানীপুরে কী হবে তা বোতাম চাপার পরেই জানা যাবে। সেখানে আমার প্রার্থী হবেন একজন অবাঙালি মুসলিম।
উল্লেখ্য, এবার বিধানসভা ভোটে দুটি আসনে লড়াই করছেন হুমায়ুন কবীর। আপাতত ১২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তিনি। বাকী আসনে প্রার্থী ঘোষণা করবেন রবিবার। গতকাল এনিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা ১৮২ টি আসনে প্রার্থী দেব। আজ তার প্রথম তালিকা প্রকাশ করছি। আগামী রবিবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বেলা ১ টায় প্রকাশ করব। নন্দীগ্রামে প্রার্থী দেব, ভবানীপুরেও প্রার্থী দেব'। বলেন,'বাংলার পরিস্থিতি খারাপ। কমিশন প্রচুর নাম বাদ দিয়েছে। বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী বলেছেন পুরানো আরএসএস ভালো। এখন আর ভালো সম্পর্ক নেই। বাংলার মুসলিমদের বলব, এই আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রী যেন আর ক্ষমতায় না আসে। যে আরএসএস বাবরি মসজিদ ভেঙেছে তাদের সঙ্গে যার সুসম্পর্ক, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন চিনে রাখেন'।
