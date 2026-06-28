সবার জন্য এক আইন! বাংলায়ও এবার 'বিধি'? সোমেই বিধানসভায় UCC বিল পেশ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরাখণ্ড, গুজরাত, অসমের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যে লাগু হয়ে গিয়েছে। বাংলায়ও এবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি? ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আগামীকাল, সোমবারই বিল পেশ করা হবে বিধানসভায়।
রাজ্যে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বাংলায় এই আইন লাগু হতে দেবেন না। কিন্তু পালাবদলের পর বাংলায় এবার সেই আইন লাগু করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বস্তুত, বিধানসভা ভোটের আগে যে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছিল বিজেপি, তাতে ক্ষমতায় এলে বাংলায় এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
কী এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি?
যাকে বলে একদেশ এক আইন। বহু ভাষা, বহু ধর্মের দেশ ভারত। এখন দেশে ধর্মভিত্তিক আলাদা আইন বা পার্সোনাল ল চালু রয়েছে। বিয়ে, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মে মানুষের জন্য় ভিন্ন আইন। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু হলে, তা আর থাকবে না। ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য এক আইন প্রযোজ্য হবে।
জানা গিয়েছে, আগামীকাল সোমবার বিধানসভায় বিল পেশের আলোচনা জন্য এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এরপর যদি ভোটাভুটিও হয়, তাহলে বিল করাতে সরকারের কোনও সমস্য়া হবে না। কারণ, বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপিরই। পাস হয়ে গেলে, রীতিমাফিক বিল পাঠিয়ে দেওয়া হবে রাজভবনে। রাজ্য়পাল স্বাক্ষর করলেই বাংলায় লাগু হয়ে যাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।
২০২৫ সালে দেশের মধ্যে প্রথম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু হয় উত্তরাখণ্ডে। তারপর গুজরাত। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিল পাস হয়ে গিয়েছে অসমে। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আমাদের বক্তব্য ছিল। সেটা সিরিয়াসলি ভাবা হচ্ছে। বিলের খসড়া ও শব্দ প্রয়োগ এখনও আসেনি। সেটা দেখতে হবে'।
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