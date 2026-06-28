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সবার জন্য এক আইন! বাংলায়ও এবার 'বিধি'? সোমেই বিধানসভায় UCC বিল পেশ

West Bengal UCC:   ২০২৫ সালে দেশের মধ্যে প্রথম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি(UCC) লাগু হয় উত্তরাখণ্ডে। তারপর গুজরাত। UCC বিল পাস হয়ে গিয়েছে অসমেও। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 28, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:38 PM IST
সবার জন্য এক আইন! বাংলায়ও এবার 'বিধি'? সোমেই বিধানসভায় UCC বিল পেশ
Image Credit: বাংলায় এবার UCC?Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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