English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের ত্রিফলায় বাংলায় ফের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা? বৃষ্টির সঙ্গেই তুষারপাত, তাপমাত্রা নামবে...

Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের ত্রিফলায় বাংলায় ফের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা? বৃষ্টির সঙ্গেই তুষারপাত, তাপমাত্রা নামবে...

Weather Update Winter in Bengal: আজ বুধবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তৈরি হতে পারে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি মিটলেই আবার জাঁকিয়ে ঠান্ডা?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 28, 2026, 09:53 AM IST
Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের ত্রিফলায় বাংলায় ফের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা? বৃষ্টির সঙ্গেই তুষারপাত, তাপমাত্রা নামবে...
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাত, সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দু এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল। তার প্রভাব পড়বে দার্জিলিংয়ে। সন্ধ্যা থেকে সকাল শীতের আমেজ। বেলা বাড়লে শীত উধাও হবে। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। উত্তরবঙ্গেও ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠলেই শীতের আমেজ কমতে শুরু করবে।

Add Zee News as a Preferred Source

সিস্টেম 
জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অবস্থান। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি সক্রিয় অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখাটি সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ এবং রাজস্থানের উপর দিয়ে বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের উপর সক্রিয় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। 

দক্ষিণবঙ্গ
সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। কুয়াশার সম্ভাবনা কম থাকবে আগামী কয়েক দিন। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। 

শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। সামান্য ওঠানামা করছে তাপমাত্রা। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূল ও উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েক দিন। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। 

উত্তরবঙ্গ
দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাত, সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দু এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। আজ বুধবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তৈরি হতে পারে বৃষ্টির সম্ভাবনা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করার সময় সিকিমে তুষারপাত ও বৃষ্টি হবে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। তার প্রভাব পড়বে বাংলার পার্বত্য এলাকায়।

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা বা মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। শনিবার সকাল পর্যন্ত সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা বলে অনুমান আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একইরকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাতে ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নিচের দিকের জেলাতে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

কলকাতা 
আজ ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। এক-দু ডিগ্রির মধ্যেই তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৭ থেকে ৯১ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে
শৈত্য প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশার দাপট রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমতলের রাজ্যগুলিতে। শৈত্য প্রবাহ চলবে পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানাতে। কুয়াশার দাপট শুক্রবারে বেশি বাড়তে পারে। হিমাচল প্রদেশেও শৈত্য প্রবাহের সতর্কবার্তা। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির সঙ্গে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা উঁচু পার্বত্য এলাকায়।

আরও পড়ুন, SIR In Bengal Big Update: পদবি বিভ্রাট! লজিক‍্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ! বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

আরও পড়ুন, Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
weatherWeather updateWinter in Bengal
পরবর্তী
খবর

Durgapur Horror: হাড়হিম শিল্পাঞ্চল! পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রীর গুমখুন করা দেহ! কেন খুনের পরে ছেটানো হল রাশি রাশি নুন?
.

পরবর্তী খবর

Meet Indian Army's Spy Eagle Arjun: সেনার গুপ্তচর ঈগল অর্জুনকে চেনেন? মাঝ আকাশে ১০০ ড্র...