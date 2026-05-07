Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী- দহনে স্বস্তির বৃষ্টিতে আজও ভিজবে বাংলা, রবির পরই আবহাওয়ার বড় ভোলবদল

Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী- দহনে স্বস্তির বৃষ্টিতে আজও ভিজবে বাংলা, রবির পরই আবহাওয়ার বড় ভোলবদল
West Bengal Weather Update: শুক্রবার ও শনিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কিন্তু রবিবারের পরই স্বস্তি উধাও। আবহাওয়ার বড় ভোলবদল।
অয়ন ঘোষাল: রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইবে। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি শনিবার পর্যন্ত। আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা বাড়বে। রোদের তেজও বাড়বে। গরম ও আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ভোগাবে।
সিস্টেম
উত্তরপ্রদেশে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকছে। এর ফলেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়াতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এইসব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
শুক্রবার ও শনিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শুক্রবার ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড়সহ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝড়ো হাওয়া।
শনিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া, কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।
রবিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে শুষ্ক আবহাওয়া বাড়বে তাপমাত্রা।
উত্তরবঙ্গ
ঝড় বৃষ্টি চলবে শনিবার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। আগামী সপ্তাহে বাড়বে তাপমাত্রা।
আজ সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। তবে শুক্র ও শনিবারে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
রবিবারে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে।
কলকাতা
সকালে মনোরম পরিবেশ। মূলত পরিষ্কার আকাশ কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। রোদের তেজ তীব্র হবে। বেলা বাড়লে আর্দ্রতা বেশি থাকায় সামান্য অস্বস্তি হতে পারে। রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। শনিবারে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দুপুর থেকে রাতের মধ্যে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.০ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬১ থেকে ৯৫ শতাংশ।
