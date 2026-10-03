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বর্ষা বিদায়ের মুখে ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি, বঙ্গে ঠিক কী ঘটতে চলেছে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় দিনভর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও ঘাম বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় আজ ও কাল বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 03, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 09:44 AM IST
বর্ষা বিদায়ের মুখে ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি, বঙ্গে ঠিক কী ঘটতে চলেছে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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