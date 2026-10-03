/বর্ষা বিদায়ের মুখে ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি, বঙ্গে ঠিক কী ঘটতে চলেছে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

অয়ন ঘোষাল: আজ শনিবার উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ শনিবার দার্জিলিং-সহ ওপরের দিকের পাঁচটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
সিস্টেম
বিহার, ঝাড়খন্ডে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে। বাংলায় বর্ষা বিদায়ের পর্ব অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। বিহার এবং সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশ এবং অসমে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর ও সংলগ্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। যদিও হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা থাকবে অন্য জেলাতেও। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। বৃষ্টির সম্ভাবনা ও তুলনামূলকভাবে কম থাকবে। কোনও জেলার দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। তবে বাড়বে জলীয় বাষ্প জনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই।
উত্তরবঙ্গে
আজ ও কাল বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বাড়বে উপরের দিকের জেলাতে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে।কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলাতে। সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতা
জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে ঘাম মুছতে হবে। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকবে। আজ মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
রবিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। সেই কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে।
কলকাতার তাপমাত্রা
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৭ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৩ থেকে ৯৬ শতাংশ।
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