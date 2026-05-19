Bengal Weather: এ অসহ্য দাবদাহ আর ক'দিন? বর্ষা তো এবার এগিয়ে আসছে, ঠিক কবে বঙ্গে পড়বে নবীন মেঘের ছায়া?

অয়ন ঘোষাল: এই মুহূর্তে আবহাওয়া নিয়ে খুবই বড় খবর সন্দেহ নেই! চলতি সপ্তাহে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চরমে উঠবে (Hot and Humid South Bengal)। তবে, ১ জুনের নির্ধারিত সময়ের ছ'দিন আগেই, ২৬ মে কেরলমে বর্ষা (Monsoon) ঢুকবে বলে আগাম বার্তা দিল ভারতের মৌসম ভবন (IMD)। মঙ্গলবার ও বুধবার তিন জেলায় কালবৈশাখীর (Kalbaishakhi) সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে হবে ভারী বৃষ্টি (Heavy Rain in North Bengal)।
আন্দামানে মৌসুমি
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত এলাকায় বর্ষা এসেছে। ১৬ মে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে আন্দামানের কিছুটা অংশে ঢুকেছিল। ১৮ মে সম্পূর্ণভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দামান সাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ১ জুনের নির্ধারিত সময়ের ছ'দিন আগেই, ২৬ মে কেরলমে বর্ষা ঢুকবে বলে আগাম বার্তা ভারতের মৌসম ভবনের।
দক্ষিণবঙ্গে
চলতি সপ্তাহে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চরমে উঠবে। তাপমাত্রার বড়সড়ো পরিবর্তন নেই। তবে ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি অনুভূত হবে। কলকাতায় ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে চল্লিশে ছোঁবে পারদ।
কালবৈশাখীর সতর্কতা
আজ, মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার নদিয়া পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে কালবৈশাখীর সতর্কতা। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা হুগলি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী ৪৮ ঘন্টায় বেশি থাকবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে ঝড়বৃষ্টি হলেও মিলবে না তেমন স্বস্তি, এই গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া আগামী সাতদিন থাকবে।
উত্তরবঙ্গে
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন নেই। আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি। আগামীকাল থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায়। শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবিবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা।
