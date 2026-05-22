/Bengal Weather: অসহ্য গরম ও অস্বস্তিকর এই আবহাওয়া থাকবে আগামী মঙ্গল পর্যন্ত? প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু কবে থেকে?

অয়ন ঘোষাল: এই মুহূর্তে আবহাওয়া নিয়েই আলোচনা মুখে-মুখে। আগেই পূর্বাভাস ছিল যে, চলতি সপ্তাহে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চরমে উঠবে (Hot and Humid South Bengal)। সেটাই হয়েছে। তবে, সুখবর ছিল, ১ জুনের নির্ধারিত সময়ের ছ'দিন আগেই, ২৬ মে কেরলমে বর্ষা (Monsoon) ঢুকছে। জানিয়েছিল ভারতের মৌসম ভবন (IMD)। এই প্রেক্ষিতে এসে গেল আজ, শুক্রবার সকালের আবহাওয়া। কী আপডেট?
একনজরে
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। কার্যত প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে গরম ও অস্বস্তি চরমে। তাপপ্রবাহের মতো অবস্থা না-হলেও সেইরকমই পরিস্থিতি পশ্চিমের জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হলেও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে আগামী সোমবার পর্যন্ত।
সিস্টেম
উত্তর প্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা, যেটি বিহার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আর একটি অক্ষরেখা উত্তর প্রদেশ থেকে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত-- যেটি ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে।
উত্তরবঙ্গে
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। গত ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। আজ, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার-- সব বারেই বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের কিছু অংশে। রবিবার পর্যন্ত দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার থেকে বৃষ্টি কমলেও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে চলবে। অতি বৃষ্টিতে নীচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা; পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা। বৃষ্টির সময়ে দৃশ্যমানতা কম হতে পারে সড়ক পরিবহণে। সাবধানতার পরামর্শ আবহাওয়া দফতরের।
দক্ষিণবঙ্গে
আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চরম গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গরম এবং অস্বস্তি চরমই উঠবে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও গরম ও অস্বস্তির সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত প্যাচপেচে হাঁসফাঁস অবস্থা হতে পারে।
কালবৈশাখী
আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া পূর্ব বর্ধমান জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতাও থাকছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। রবিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সোমবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই। ঝড়বৃষ্টি হলেও আগামী সোম-মঙ্গলবার পর্যন্ত স্বস্তির আশ্বাস নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
