Bengal Weather: শপথগ্রহণের দিন কি ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা বাংলায়? কী বলছে হাওয়া অফিস?

Bengal Weather Update Today: দক্ষিণবঙ্গে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস। বজ্রপাতের আশঙ্কা। শনিবার কি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 8, 2026, 09:42 AM IST
এই উইক-এন্ড জুড়েই কি দুর্যোগের ঘনঘটা আকাশে?

অয়ন ঘোষাল: ঝড়বৃষ্টি চলছেই। এখন সবার মনে প্রশ্ন, কেমন থাকবে শপথগ্রহণের দিনের (Oath-taking Ceremony) আবহাওয়া (Bengal Weather Update Today)? জানিয়ে দিলেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। কী জানালেন তিনি? 

শপথে ভাসবে বঙ্গ?

জানা গেল, আগামীকাল নতুন মন্ত্রিসভার শপথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। দুপুর থেকে রাতের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, ঝড়

দক্ষিণবঙ্গে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। থাকবে বজ্রপাতের সম্ভাবনা। শনিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়।

উত্তরবঙ্গেও

উত্তরবঙ্গেও শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আজ, শুক্রবার মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। 

স্বস্তি আগামী সপ্তাহ থেকে

আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাজ্যে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে।

