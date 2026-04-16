Bengal weather Kalbaisakhi orange alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে কালবৈশাখী: তোলপাড় হবে রাজ্য, প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে কমলা সতর্কতা জারি

Bengal weather Kalbaisakhi orange alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে কালবৈশাখী: তোলপাড় হবে রাজ্য, প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে কমলা সতর্কতা জারি
বৈশাখের তপ্ত দুপুরে কিছুটা স্বস্তির আবহে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, তার সাথে মিশে রয়েছে আশঙ্কার মেঘ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কলকাতা কেন্দ্র থেকে আজ, ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য একটি বিশেষ আবহাওয়ার সতর্কবার্তা (Nowcast Weather Warning) জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী কয়েক ঘণ্টায় মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু অংশে শক্তিশালী কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা যেতে পারে।
অয়ন ঘোষাল:
কমলা সতর্কবার্তা (Orange Warning):
আবহাওয়া দপ্তর মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য 'কমলা সতর্কবার্তা' বা 'Orange Warning' জারি করেছে। এর অর্থ হলো, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য প্রশাসনিক স্তরে এবং সাধারণ মানুষকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিস্থিতি যেকোনো সময় জটিল হতে পারে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ:
প্রকাশিত ছবিতে বলা হয়েছে যে, আজ ১৬ এপ্রিল দুপুর ২:২৫ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অংশে মাঝারি ধরনের বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ্টির প্রকৃতি: হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে।
হাওয়ার গতিবেগ: বৃষ্টির সাথে দমকা হাওয়া বইবে, যার গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। অর্থাৎ, জেলার বেশ কিছু এলাকায় কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।
প্রভাবিত হতে পারে যেসব এলাকা:
আবহাওয়া দপ্তরের মানচিত্র অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদ জেলার কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ বহরমপুর, বেলডাঙা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ঝড়ের প্রকোপ সবথেকে বেশি হতে পারে। মানচিত্রে হলুদ ও কমলা রঙ দিয়ে চিহ্নিত অংশগুলি বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে।
সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি ও সাধারণের জন্য পরামর্শ:
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ এই ঝড়ের ফলে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দপ্তর:
১. বজ্রপাত: মেঘ থেকে ভূমিতে বজ্রপাতের (Lightning strike) প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রাণহানির কারণ হতে পারে।
২. গাছ ও বাতিস্তম্ভ: ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দুর্বল গাছ বা রাস্তার ধারের অস্থায়ী বাতিস্তম্ভ উপড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
আবহাওয়া দফতরের বিশেষ পরামর্শ:
ঝড়ের সময় সাধারণ মানুষকে খোলা আকাশের নিচে না থেকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে বা পাকা বাড়ির নিচে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বজ্রপাতের সময় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকা এবং বড় গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিকেল নাগাদ আবহাওয়া আরও খারাপ হতে পারে কি না, তা আবহাওয়া দফতর জানাবে। আপাতত, মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য আগামী কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত সচেতন থাকা জরুরি।
