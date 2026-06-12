Bengal Weather: টানা সাতদিন প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে উত্তর, নির্ধারিত তারিখের ক'দিন পরে দক্ষিণবঙ্গে পা ফেলছে মৌসুমি?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল শুক্রসকালের আবহাওয়াসংবাদ (Bengal Weather Update)। কী জানা যাচ্ছে? উত্তরবঙ্গে তো ঢুকে পড়েছে বর্ষা (Monsoon), দক্ষিণবঙ্গে কবে ঢুকবে বর্ষা? এ বিষয়ে কিছু জানা গেল? দক্ষিণে আর কতদিন এমন দাবদাহ-পরিস্থিতি চলবে? কলকাতায় কি আজও বৃষ্টি (Rain in Kolkata) হবে?
শনিতেই সুরাহা
যা জানা যাচ্ছে, তা হল, আগামীকাল, অর্থাৎ, শনিবার দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে পারে মৌসুমি বায়ু, অর্থাৎ, বর্ষা। নববর্ষা! নবঘনমেঘের চিরকাঙ্ক্ষিত বর্ষা। যার জন্য হা-পিত্য়েশ করে বসে রয়েছেন কোটি কোটি নিদাঘক্লিষ্ট মানুষ। উত্তরবঙ্গে ৯ জুন বর্ষা প্রবেশ করেছে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের নির্ধারিত দিন ছিল ১০ জুন। তবে এদিন বর্ষা ঢোকেনি এখানে। এর তিনদিনের মাথায়, আগামীকাল, শনিবার ১৩ জুন দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে খবর।
কালবৈশাখী-পরিস্থিতি
দক্ষিণবঙ্গে আজও গতকালের মতো পরিস্থিতি। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে দুপুর বা বিকেলের পরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া এবং কালবৈশাখী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে গত দু'দিনের তুলনায় আজ অতিরিক্ত বজ্রপাতের প্রবণতা অনেকটাই কমবে দক্ষিণবঙ্গে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আজ বেশি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে, বীরভূমে, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়।
কলকাতায়?
আর কলকাতায় কী হবে? জানা গিয়েছে, কলকাতায় আজও বৃষ্টিযোগ। দুপুর বা বিকেলের পরে হালকা ঝোড়ো হাওয়া এবং সঙ্গে মাঝারি বৃষ্টি। ১৪ জুন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে।
টানা ৭ দিন বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলায় আগামী ৭ দিন পুরোদস্তুর বর্ষার বৃষ্টি হবে। এর মধ্যে আগামী ৩ দিন সব থেকে বেশি বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস।
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