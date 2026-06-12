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Bengal Weather: টানা সাতদিন প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে উত্তর, নির্ধারিত তারিখের ক'দিন পরে দক্ষিণবঙ্গে পা ফেলছে মৌসুমি?

Bengal Weather Update Today: শনিবার দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে পারে মৌসুমি বায়ু, অর্থাৎ, বর্ষা। নবঘন মেঘের চিরকাঙ্ক্ষিত বর্ষা। যার জন্য হা-পিত্য়েশ করে বসে রয়েছেন কোটি কোটি নিদাঘক্লিষ্ট মানুষ।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 12, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:15 AM IST
Bengal Weather: টানা সাতদিন প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে উত্তর, নির্ধারিত তারিখের ক'দিন পরে দক্ষিণবঙ্গে পা ফেলছে মৌসুমি?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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