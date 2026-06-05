/Bengal Weather: এক লাফে ৩ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা! প্রাক্ বর্ষার বর্ষণে যেন লহমায় ম্যাজিক অসহ্য গ্রীষ্ম-ঝলসানো গাঙ্গেয় বঙ্গে

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা (Orange Alert in South Bengal)। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের (Pre-Monsoon Rain in North Bengal) সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। গতকাল, ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করল। পাশাপাশি গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু (Monsoon Sets in)।
কমলা সতর্কতা
দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ কিমি থেকে কোনো কোনো জেলায় ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস। এসবের জেরে সমস্ত জেলায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাওয়ার ইঙ্গিত।
উত্তরবঙ্গেও সতর্কতা
উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। উপরের দিকের কোনো কোনো জেলায় এই সময়কালের মধ্যে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কমলা সতর্কতা।
সুস্বাগতম বর্ষা
গতকাল, ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করল। পাশাপাশি গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করল দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
উত্তরবঙ্গে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। আজ ঝড়বৃষ্টি সব জেলায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি পার্বত্য-সহ উপরের দিকের ৫ জেলার কোনো কোনো অংশে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে আগামী ৪৮ ঘণ্টায়। উত্তরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কমলা সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
দক্ষিণবঙ্গেও
দক্ষিণবঙ্গে আজ, শুক্রবার এবং পরশু রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে এর মাঝে আগামীকাল শনিবার কিছুটা কম থাকবে বৃষ্টির প্রবণতা। তবে আজ, দক্ষিণবঙ্গে ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত এবং ৩০ থেকে কোথাও কোথাও ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি কলকাতায় কমলা সতর্কতা জারি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)