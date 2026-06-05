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Bengal Weather: এক লাফে ৩ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা! প্রাক্ বর্ষার বর্ষণে যেন লহমায় ম্যাজিক অসহ্য গ্রীষ্ম-ঝলসানো গাঙ্গেয় বঙ্গে

Bengal Weather Update Today: কবে আসবে বর্ষা? প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টিই-বা কবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই গতকাল, ৪ জুন কেরলমে প্রবেশ করল বর্ষা। পাশাপাশি গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। এবার কি তবে দাবদাহে শান্তি?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:09 AM IST
Bengal Weather: এক লাফে ৩ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা! প্রাক্ বর্ষার বর্ষণে যেন লহমায় ম্যাজিক অসহ্য গ্রীষ্ম-ঝলসানো গাঙ্গেয় বঙ্গে
Image Credit: কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় নতুন বর্ষার স্পেল, নবীন মেঘের ঘন ছায়া। (ফাইল ছবি))

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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