Bengal Weather Update: কুয়াশার চাদরে মুড়বে বাংলা! একলাফে পারদ বাড়ছে ৪ ডিগ্রি, নতুন সপ্তাহে ফের শীতের কামড়...

Bengal Weather Update: কুয়াশার চাদরে মুড়বে বাংলা! একলাফে পারদ বাড়ছে ৪ ডিগ্রি, নতুন সপ্তাহে ফের শীতের কামড়...
Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তের মধ্যে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। তবে শীত এখনই বিদায় নিচ্ছে না; আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি (বুধ-বৃহস্পতিবার নাগাদ) ফের পারদ পতন হতে পারে। রবিবার ভোরের দিকে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঘন কুয়াশার চাদর দেখা যাবে।
অয়ন ঘোষাল: বিদায় বছরের শেষলগ্নে যে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছিল, নতুন বছরের শুরুতে তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে আপাতত হাড়কাঁপানো শীত থেকে সাময়িক বিরতি মিললেও ভোরের দিকে হালকা আমেজ বজায় থাকবে। তবে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা এবং রাতের বাড়তে থাকা তাপমাত্রা।
আরও পড়ুন- Khokan Chandra Das Murder: ইউনূস আপনার মুখে শান্তির বাণী মানায় না! মৌলবাদের বাংলাদেশে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল খোকন দাসকে...
গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে যেখানে তাপমাত্রার পারদ ১১ ডিগ্রিতে নেমেছিল, আজ তা বেড়ে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছাতে পারে। একইভাবে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও গত এক সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে বেড়ে ২৪ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। তবে এই উষ্ণায়ন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সোমবারের পর থেকে ফের রাজ্যজুড়ে পারদ পতন শুরু হবে। আগামী সপ্তাহে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ধাপে ধাপে আরও ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে।
রবিবার ভোরের দিকে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঘন কুয়াশার চাদর দেখা যাবে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারেও একই পরিস্থিতি থাকবে। তবে পার্বত্য এলাকায় শীতের দাপট অব্যাহত। সেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি কম রয়েছে। এমনকি আজ ও কাল রাতে দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় হালকা তুষারপাত বা বৃষ্টির সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।
আরও পড়ুন- Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...
সামগ্রিকভাবে, দক্ষিণবঙ্গে এখন শীতের ‘লুকোচুরি’ চললেও উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় পর্যটকদের জন্য তুষারপাতের সুখবর থাকছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)