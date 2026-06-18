/Bengal Weather Update: ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি! অতি ভারী দুর্যোগের কমলা সতর্কতা, উত্তরের উলটপুরাণ দক্ষিণে- আবহাওয়ার বিগ বিগ আপডেট

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার পর্যন্ত বেশিরভাগ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গে আজও বেশ কিছু জেলায় গরম এবং অস্বস্তি চরমে। পশ্চিমের কিছু জেলায় ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার থেকে মঙ্গলবার, বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে পারে। বেশ কিছু জেলায় বজ্রপাতের আশঙ্কা।
সিস্টেম
পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে। প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বঙ্গোপসাগর থেকে।
উত্তরবঙ্গ
আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা! বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা হাওয়া বইবে মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। সোমবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তরবঙ্গের তিন জেলাতে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। এরমধ্যে শুক্র ও শনিবারে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে। দার্জিলিং থেকে মালদা আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গ
উত্তরের উলটপুরাণ দক্ষিণে! পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এই জেলাগুলিতে গরম এবং অস্বস্তি বেশি থাকবে। এরমধ্যে কিছু জেলায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে। বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকতে পারে।
ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রয়েছে। তবে সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিমের কিছু জেলায়। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
মঙ্গলবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার এবং শনিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। এর পার্শ্ববর্তী হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি।
রবিবার থেকে তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে জেলাগুলিতে। মূলত মেঘলা আকাশ কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।
কলকাতা
সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ। কখনও বেশি মেঘলা আকাশ। গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। দুপুরের পর ঝড়বিদ্যুৎ সহ ঝড়জলের হালকা সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে রবিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ থেকে ৯২ শতাংশ। ফলে ঘামজনিত অস্বস্তিতে নাজেহাল মানুষ।
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