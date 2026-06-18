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Bengal Weather Update: ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি! অতি ভারী দুর্যোগের কমলা সতর্কতা, উত্তরের উলটপুরাণ দক্ষিণে- আবহাওয়ার বিগ বিগ আপডেট

West Bengal Weather Update: 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:42 AM IST
Bengal Weather Update: ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি! অতি ভারী দুর্যোগের কমলা সতর্কতা, উত্তরের উলটপুরাণ দক্ষিণে- আবহাওয়ার বিগ বিগ আপডেট
Image Credit: কেমন থাকবে ওয়েদার? জেনে নিন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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২০০ মিলি পর্যন্ত বৃষ্টি! অতি ভারী দুর্যোগের কমলা সতর্কতা, উত্তরের উলটপুরাণ দক্ষিণে
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