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রেকর্ড ৫৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হলদিয়ায়! হাওড়ায় ‘ভাঙল’ বাড়ি! দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি ৯ নির্দেশ নবান্নের

Record Rain: ইতিমধ্যেই হলদিয়ায় প্রায় ৮০টি রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন অগ্নিমিত্রা পাল। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যে ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 17, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:50 PM IST
রেকর্ড ৫৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হলদিয়ায়! হাওড়ায় ‘ভাঙল’ বাড়ি! দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি ৯ নির্দেশ নবান্নের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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