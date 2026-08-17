/রেকর্ড ৫৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হলদিয়ায়! হাওড়ায় ‘ভাঙল’ বাড়ি! দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি ৯ নির্দেশ নবান্নের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিম্নচাপের জেরে প্রবল দুর্যোগ। আর সেই দুর্যোগেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। ৫ দিনে রেকর্ড ৫৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হলদিয়ায়! ওদিকে হাওড়াতেও প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে ভেঙে পড়েছে একটি বাড়ি। এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে তৎপর নবান্ন। দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলাশাসকদের জরুরি নির্দেশ নবান্নের।
প্রবল দুর্যোগে সতর্ক নবান্ন। জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগারওয়াল। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় লাল সর্তকতা জারি রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া সহ কয়েকটি জেলায় নদীর জলস্তর বাড়ছে হু হু করে। কলকাতাতেও একাধিক জায়গায় জলমগ্ন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে দুর্যোগ সামলানোর জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর জেলায় জেলায় নয় দফা নির্দেশ পাঠিয়েছে। ওদিকে হলদিয়ায় বন্যা পরিস্থিতিতে পরিদর্শনে নিজে রয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
৫ দিনে ৫৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হলদিয়ায়! ১২ অগাস্ট ২৪৩ মিলিমিটার, ১৩ অগাস্ট ৪৯ মিলিমিটার, ১৪ অগাস্ট ১২৪ মিলিমিটার, ১৫ অগাস্ট ২ মিলিমিটার, ১৬ অগাস্ট ১৩৪ মিলিমিটার, ১৭ অগাস্ট বেলা ২ টো পর্যন্ত ৬৭ মিলিমিটার। সবমিলিয়ে টানা অবিরাম বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন শিল্পশহর হলদিয়া। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই হলদিয়ায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এলাকায় পৌঁছেছে এনডিআরএফ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষের জন্য সবরকম সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
নদী ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হলদিয়ার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জল ঢুকে পড়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৮০টি রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে রান্নার গ্যাস, শুকনো খাবার, ওষুধ, ত্রিপল-সহ বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একেবারে নিচু জায়গা থেকে গ্রামবাসীদের উঁচু স্থানে সরানো হচ্ছে।
বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন অগ্নিমিত্রা পাল। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যে ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। মাটির বাড়িতে যাতে কেউ না থাকেন, সে বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে নজরদারি করতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে পরিস্থিতি দেখছেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন বলেও জানান অগ্নিমিত্রা পাল।
নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়া শহরও। হাওড়া পুরসভার কমপক্ষে ২০ টি ওয়ার্ডে জল থৈ থৈ করছে। হাওড়া শহরের টিকিয়াপাড়া, সালকিয়া, বেলগাছিয়া, ঘুসুড়ি, রামরাজাতলা সহ বেশ কয়েকটি নিচু এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যায়। কোথাও হাঁটু সমান জল আবার কোথাও গোড়ালির চেয়ে একটু বেশি জল দাঁড়িয়ে গেছে। নাগারে বৃষ্টির জেরে উত্তর হাওড়ার বাবুডাঙা শ্রীরাম ঢ্যাং রোডে প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন একটি তিনতলা বাড়ির ভিতরের অংশ খসে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে ঘরের ভিতরই আটকে পড়েন বাড়ির মালিক। দমকল কর্মীরা গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।
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