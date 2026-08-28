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ফের নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! জারি সতর্কতা, ভারী দুর্যোগ চলবে কতদিন?

Bengal Weather Update: মৎস্যজীবীদের সোমবার পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে। ৪ দিন সমুদ্রে যেতে মানা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 28, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:54 PM IST
ফের নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! জারি সতর্কতা, ভারী দুর্যোগ চলবে কতদিন?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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