/ফের নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! জারি সতর্কতা, ভারী দুর্যোগ চলবে কতদিন?

সন্দীপ প্রামাণিক: ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলের কাছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূল সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূল এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে সব জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। সেই সঙ্গে এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত উপকূলের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক-দু'জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।
আগামীকাল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, কলকাতা, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩০ তারিখ নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে অতি ভারী থেকে ভারী বৃষ্টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে।
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা
মৎস্যজীবীদের আগামী চার দিন অর্থাৎ আজ থেকে সোমবার পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩১ তারিখ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গের পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আগামী দু-তিন দিন তুলনামূলকভাবে কমই থাকবে।
কলকাতা
কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাতও হতে পারে অল্প সময়ের জন্য। আগামীকালও কলকাতায় কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে এক-দু'পশলা 'ইনটেন্স রেইন' বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
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