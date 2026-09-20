/অর্ণবের রোষনেত্রে কি দুর্যোগের ঘনঘটা? বাংলায় এর প্রভাব পড়বে? অর্ণব এখন ঠিক কোথায়?

অয়ন ঘোষাল, বরুণ সেনগুপ্ত: দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দু'এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে যেমন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যারা এর মধ্যেই সমুদ্রে রয়েছেন ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁদের ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী তিনদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ২৩ ২৪ তারিখ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
'অর্ণব' কোথায়?
একটা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে উত্তর আন্দামান অঞ্চলে। ২৩ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে দক্ষিণ ওড়িশার কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। অর্ণবের গতিমুখ এখনও পর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে তা হল, এটি এখন অন্ধ্রপ্রদেশের কাছাকাছি ও দক্ষিণ ওড়িশায়, এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা প্রভাব পড়বে।
বর্ষা বিদায়পর্ব
সকালের আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারির কথা বলা হয়েছিল। বর্ষার বিদায়পর্ব শুরু হবে আজ থেকে। রাজস্থানের পশ্চিম থেকে বিদায় পর্ব শুরু হবে। থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগরে শক্তি বাড়িয়ে শনিবার সন্ধ্যায় নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আমেরিকান মডেল জিএফএস এই সিস্টেম ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস দিলেও এখনও পর্যন্ত ভারতের মৌসম ভবন নিম্নচাপের আশঙ্কাই করছে। ঘূর্ণিঝড় হলে তার নাম হবে অর্ণব। নাম দিয়েছে বাংলাদেশ। নিম্নচাপ রূপে এর প্রাথমিক অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূল বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রপাতের আশঙ্কা। সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমবে। তবে বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। সোমবার এবং মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির কোন সতর্কতা নেই দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দক্ষিণবঙ্গে। আবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরো বাড়বে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। বৃহস্পতিবার ফের উপরের দিকে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আজও উপরের দিকের জেলাগুলিতেই। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উপরের দিকের জেলাগুলিতে। বাড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে বেশি থাকবে।
কলকাতায়
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু এক পশলা হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি। সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবার থেকে আবার আবহাওয়ার পরিবর্তন।
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