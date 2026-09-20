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অর্ণবের রোষনেত্রে কি দুর্যোগের ঘনঘটা? বাংলায় এর প্রভাব পড়বে? অর্ণব এখন ঠিক কোথায়?

Cyclone Arnab Update: আজ ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলাগুলির কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা। জারি হল হলুদ সতর্কতা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:46 PM IST
অর্ণবের রোষনেত্রে কি দুর্যোগের ঘনঘটা? বাংলায় এর প্রভাব পড়বে? অর্ণব এখন ঠিক কোথায়?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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