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উপকূল-এলাকায় প্রবল বৃষ্টি, ৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া; অর্ণবের প্রভাব কোথায় কোথায়? বাংলায় দুর্যোগ কতটা ভয়াবহ?

Bengal Weather Update Today: কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের সব জেলায় দিনের বিভিন্ন সময় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:18 AM IST
উপকূল-এলাকায় প্রবল বৃষ্টি, ৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া; অর্ণবের প্রভাব কোথায় কোথায়? বাংলায় দুর্যোগ কতটা ভয়াবহ?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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প্রবল বৃষ্টি, ৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া; অর্ণবের প্রভাব কোথায় কোথায়? ব
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