/উপকূল-এলাকায় প্রবল বৃষ্টি, ৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া; অর্ণবের প্রভাব কোথায় কোথায়? বাংলায় দুর্যোগ কতটা ভয়াবহ?

অয়ন ঘোষাল: এখনও ঘূর্ণিঝড় অর্ণব নিয়ে কোনো পূর্বাভাস দেয়নি মৌসম ভবন। তারা এখনও জানাচ্ছে অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে আন্দামান সাগরে। মৌসম ভবনের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ-- পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের (আন্দামান সাগর) নিম্নচাপ আজ, সোমবার বিকেলে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।
অর্ণব নিয়ে পূর্বাভাস নেই?
না, এখনও ঘূর্ণিঝড় অর্ণব নিয়ে কোনো পূর্বাভাস দেয়নি মৌসম ভবন। তারা এখনও জানাচ্ছে, অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে আন্দামান সাগরে। মৌসম ভবনের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের (আন্দামান সাগর) নিম্নচাপ আজ সোমবার বিকেলে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুরের পরে এটি অতি গভীর নিম্নচাপে ঘনীভূত হতে চলেছে। বুধবার ভোরে বা সকাল অতি গভীর নিম্নচাপ পৌঁছবে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছে।
অর্ণবের প্রভাব কোথায় কোথায়?
মৌসম ভবনের আউটলুক অনুযায়ী প্রভাব:
ভাইজ্যাগ, গোপালপুর, পুরী-সহ অন্ধ্র ও ওড়িশা উপকূল লাগোয়া এলাকায় অতি ভারী বা প্রবল বৃষ্টি। সঙ্গে ৬০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়া।
বাংলায় সম্ভাব্য প্রভাব
বাংলায় মূলত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই প্রভাব বেশি। উপকূলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইবে। আজ, ২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ। পরশু বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে, ভারী বৃষ্টির ইঙ্গিত সিকিমেও।
বাংলায় সতর্কতা
২২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) খুব ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলায়। ২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) খুব ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলায়। ২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা: জলপাইগুড়ি জেলায়। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, সিকিমের গেজিং, সোরেং, নামচি, পাকিয়ং জেলায়। ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, সিকিমের গেজিং, সোরেং, নামচি, পাকিয়ং জেলায়।
গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে
কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের সব জেলায় দিনের বিভিন্ন সময় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস।
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