Bengal Weather Update: উপকূলে ঝড়ের সন্ত্রাস! 'মন্থা'র আগুনে ছোবলে ছিন্নভিন্ন সমুদ্রের বুক, বিপুল বিধ্বংসী বেগে ধেয়ে আসছে বাংলার...

Bengal Weather Update: উপকূলে ঝড়ের সন্ত্রাস! 'মন্থা'র আগুনে ছোবলে ছিন্নভিন্ন সমুদ্রের বুক, বিপুল বিধ্বংসী বেগে ধেয়ে আসছে বাংলার...
cyclone Mantha Updates: দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে রয়েছে মন্থা। বিশাখাপত্তনম থেকে ৫৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে সে। চেন্নাই থেকে ৫০০ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে। ঠিক কোন সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে ল্যান্ডফল হবে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মন্থার?
অয়ন ঘোষাল: 'মন্থা' (cyclone Mantha) নিয়ে প্রায় মথিত হয়ে আছে গোটা পূর্ব ভারত। আর ' সাইক্লোন মন্থা' প্রায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যেই আছড়ে পড়তে চলেছে বলে ত্রস্ত হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গও (West Bengal)। কী হবে, অন্ধ্রপ্রদেশে এই ঝড় আছড়ে পড়লে? 'মন্থা'র প্রেক্ষিতে কী হবে বাংলায়? কী বলা হচ্ছে আজ বিকেলের আবহাওয়ায়? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন হাওয়া-খবর। কী বললেন তিনি?
আরও পড়ুন: Osama bin Laden: লাদেনের আর-এক হাড়হিম কাণ্ড! এত বছর পরে জানতে পারলেন গোয়েন্দারা! রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর সেই অভিযান, যখন...
মন্থা কোথায়?
দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। বিশাখাপত্তনম থেকে ৫৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান করছে সে। চেন্নাই থেকে ৫০০ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান তার। মঙ্গলবার সকালে এটি আরও ঘনীভূত হয়ে সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম বা তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বা রাতে এটি ল্যান্ডফল করবে। অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম থেকে কলিঙ্গপত্তনমের মাঝে ল্যান্ডফল। সেই সময় এর গতিবেগ হবে সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার।
সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা
মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। আজকের মধ্যে বাংলার উপকূলে মৎস্যজীবীদের ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল ২৮ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলার উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের।
আরও পড়ুন: Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...
পশ্চিমবঙ্গে কী হবে?
ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়া মন্থা আগামী ১২ ঘণ্টায় সিভিয়ার সাইক্লোনে পরিণত হবে। আগামীকাল, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পরে মছলিপত্তনম উপকূলের কাছাকাছি ল্যান্ডফল করবে এটি। ল্যান্ডফলের পরে গভীর নিম্নচাপ হিসেবে প্রথমে বিহার এবং তারপর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগে পৌঁছবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)