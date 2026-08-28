/বৃষ্টিসতর্কতা বঙ্গে! বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, উত্তাল হবে সমুদ্র! কোথায় অবস্থান করছে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল সকালের আবহাওয়ার খবর। কী আছে সেই হাওয়াখবরে? রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হবে আগামী ২৪ ঘণ্টায়। বজবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। শনিবার থেকে সোমবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমবে, দক্ষিণবঙ্গে আর উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকেই বৃষ্টি সম্ভাবনা কম।
সিস্টেম
আবার নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আগামীকাল তৈরি হবে নিম্নচাপ। আপাতত একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে বাংলাদেশ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় বাংলায় দীঘার উপর দিয়ে বিস্তৃত উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত।
মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা
নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র উত্তাল হবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে রবিবার এবং সোমবার। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের নিষেধাজ্ঞা।
দক্ষিণবঙ্গে
শনিবার থেকে সোমবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় ওই তিন দিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই মেঘলা আকাশ। কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূলের জেলায় ৪০ থেকে ৫০ এবং সংলগ্ন জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
উত্তরবঙ্গে
আজ ও কাল বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দু-এক জায়গায়। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায়
মেঘলা আকাশ! কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা শহরেও।
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