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বৃষ্টিসতর্কতা বঙ্গে! বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, উত্তাল হবে সমুদ্র! কোথায় অবস্থান করছে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত?

Bengal Weather Update Today: ফের নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আগামীকাল তৈরি হবে নিম্নচাপ। আপাতত একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে বাংলাদেশ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:20 AM IST
বৃষ্টিসতর্কতা বঙ্গে! বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, উত্তাল হবে সমুদ্র! কোথায় অবস্থান করছে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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