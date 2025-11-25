English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cyclonic Depression: এই দুই নিম্নচাপের সরাসরি কোন প্রভাব নেই বাংলায়। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এ পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা এবং মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হতে পারে দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন-নিকোবর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 25, 2025, 06:46 PM IST
Bengal Weather Update: ফের বঙ্গোপসাগরে ঘনাচ্ছে জোড়া নিম্নচাপ, শঙ্কা ঘুর্ণিঝড়ের! কখন, কোথায় আছড়ে পড়বে? সন্ধের বড় আপডেট...

সন্দীপ প্রামাণিক:  আগামীকাল কলকাতায় ১৬ ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে আসবে পারদ। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাতেও ১৩ ডিগ্রি বা তার কিছু নিচে নামতে পারে তাপমাত্রা। ফের শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত আবহাওয়া দফতরের। 

উইকেন্ডে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে যেতে পারে। 

উত্তরবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৪ ঘন্টায় তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও পরবর্তী তিন-চার দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। 

বঙ্গোপসাগরে জোড়া নিম্নচাপ। মালাক্কা প্রণালীর নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে। সেখানেই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। 

আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে কোমোরিন ও শ্রীলংকা উপকূল এলাকায়। 

এই দুই নিম্নচাপের সরাসরি কোন প্রভাব নেই বাংলায়। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এ পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা এবং মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হতে পারে দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন-নিকোবর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। 

কলকাতায় আজ মরশুমের শীতলতম দিন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ১৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এর থেকেও নভেম্বর মাসে আরো নিচে নেমেছে কলকাতার পারদ।

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার:

দক্ষিণ আন্দামান সাগরের গভীর নিম্নচাপ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। জানিয়েছে ভারতের মৌসম ভবন। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে সেনিয়ার। নাম দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যার অর্থ সিংহ। নভেম্বর মাসের শেষে বিশাখাপত্তনম এর কাছাকাছি ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা।

বাংলায় কী প্রভাব?

ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তন হতে পারে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের জন্য আন্দামান সাগরে সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের।

জাঁকিয়ে শীত কবে?

বঙ্গে আপাতত আরও ৪ দিন শুষ্ক মনোরম আবহাওয়া। কোন কোন জেলায় সকালে কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। কয়েকদিন পর আজ রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ফিরল শীতের আমেজ। তবে নভেম্বরে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা কম। তার জন্য অপেক্ষা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের।

কুয়াশার দাপট:

আগামী ৩/৪ দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই খুব সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে।

দক্ষিণবঙ্গ: 

দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় গড়ে ১ ডিগ্রি কমল রাতের পারদ। মাঝে কয়েকদিনের জন্য দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে চলে গিয়েছিল। আগামী কয়েকদিনে ফের তা স্বাভাবিক বা তার সামান্য নিচে নামতে চলেছে। ফলে কিছুটা হলেও ফিরতে চলেছে হালকা শীতের আমেজ। বৃহস্পতিবারের পর রাজ্যের উপকূল ও লাগোয়া কিছু জেলায় মেঘলা আকাশ এবং সামান্য বৃষ্টির সম্ভবনা। সপ্তাহান্তে বাড়তে পারে জলীয় বাষ্পের পরিমান। 

উত্তরবঙ্গ: 

উত্তরে গতকাল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করে গিয়েছে। ফলে নতুন করে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে। শৈলরানী দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

SIR in Bengal: ব্যতিক্রমী BLO! মাত্র ২০ দিনে কাজ শেষ করে কমিশনের হাততালি পেলেন বারাবনির বিনীতা...
