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গোটা রাজ্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়, পুজোয় কি বৃষ্টি হবে? প্লাবিত হবে কলকাতা-সহ বাংলা? অবিশ্বাস্য ওয়েদার আপডেট

Bengal Weather Update Today: অবশেষে এল স্বস্তির সংবাদ। যে-সংবাদের জন্য গোটা বাংলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছে। আজ, শুক্রবার বেলা ২টো ৪৫ মিনিটে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুজো ওয়েদার ঘোষণা করতে চলেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে এর আগে জানা গিয়েছে, সুখবরই আসছে। কী সুখবর? জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোয় বৃষ্টি আছে, কিন্তু বাংলায় দুর্যোগের আশঙ্কা নেই।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Oct 09, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 08:55 AM IST
গোটা রাজ্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়, পুজোয় কি বৃষ্টি হবে? প্লাবিত হবে কলকাতা-সহ বাংলা? অবিশ্বাস্য ওয়েদার আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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