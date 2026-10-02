/১২৬ বছরের রেকর্ড স্পর্শ করলেও এবার কি বিদায়ঘণ্টা বেজেই গেল বর্ষার? পুজোর আগে বর্ষার বড় আপডেট

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে বর্ষাবিদায় কি আসন্ন? হ্যাঁ, জানা গিয়েছে, দিনদশেকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে মৌসুমি বায়ুর আনুষ্ঠানিক বিদায়বার্তা দিতে পারে মৌসম ভবন। তার আগে বাতাসে থেকে যাওয়া জলীয় বাষ্পের জেরে আজ শুক্রবার কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে।
বর্ষাবিদায়
রাজ্যে বর্ষা বিদায় আসন্ন। জানা গিয়েছে, দিনদশেকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মৌসুমি বায়ুর আনুষ্ঠানিক বিদায়বার্তা দিতে পারে মৌসম ভবন। তার আগে বাতাসে থেকে যাওয়া জলীয় বাষ্পের জেরে আজ গান্ধী জয়ন্তীর দিনে শুক্রবার কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা আছে বলে খবর। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা বাড়বে।
বাংলাদেশের নিম্নচাপ
বাংলাদেশের নিম্নচাপ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন নাগাল্যান্ড মিজোরাম এলাকায় অবস্থান করছে। ক্রমশ শক্তি হারিয়ে এটি সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে। এদিকে, দেশে বর্ষাবিদায় রেখা ক্রমশ এগোচ্ছে। আগামী দু-তিন দিনে ঝাড়খন্ড বিহার থেকেও বর্ষাবিদায় পর্ব শুরু হবে। পরবর্তী ৭ থেকে ৮ দিনে বাংলায় বর্ষার বিদায়ঘণ্টা বাজতে চলেছে।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। এই বৃষ্টি খুব অল্প সময়ের জন্য হবে। বৃষ্টির সম্ভাব্য পরিমাণ হালকা থেকে মাঝারি। বৃষ্টির চরিত্র আঞ্চলিক। আগামীকাল শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত কম। কোনও কোনও জেলার দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। তবে বাড়বে জলীয় বাষ্পজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রায় বড়সড়ো পরিবর্তন নেই।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-সহ উপরের দিকের পাঁচটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায়
শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে কলকাতায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে এই দুদিনে। ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। আগামীকাল শনিবার থেকে পরবর্তী ৬ দিন কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। সেই কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে।
১২৬ বছরের রেকর্ড স্পর্শ করল বৃষ্টি
কলকাতায় সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি ১২৬ বছরের রেকর্ড স্পর্শ করেছে। কলকাতায় সেপ্টেম্বরে ৫৫৭.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ১৯০০ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসের নিরিখে এল নিনোর চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় ১১৫৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে বন্যার বছরে বৃষ্টি হয়েছিল ৮৯২ মিলিমিটার। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি হয়েছিল ৬১৩.৮ মিলিমিটার। তার পরেই তালিকায় উঠে এল ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এই পরিসংখ্যান।
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