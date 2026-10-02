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১২৬ বছরের রেকর্ড স্পর্শ করলেও এবার কি বিদায়ঘণ্টা বেজেই গেল বর্ষার? পুজোর আগে বর্ষার বড় আপডেট

Bengal Weather Update Today: বাংলাদেশের নিম্নচাপ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন নাগাল্যান্ড মিজোরাম এলাকায় অবস্থান করছে। ক্রমশ শক্তি হারিয়ে এটি সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে। এদিকে, দেশে বর্ষাবিদায় রেখা ক্রমশ এগোচ্ছে। পরবর্তী ৭ থেকে ৮ দিনে বাংলায় বর্ষার বিদায়ঘণ্টা বাজতে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 02, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:32 AM IST
১২৬ বছরের রেকর্ড স্পর্শ করলেও এবার কি বিদায়ঘণ্টা বেজেই গেল বর্ষার? পুজোর আগে বর্ষার বড় আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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