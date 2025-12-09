English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্ত? টানা ৩ দিন কলকাতায় এখন... গোটা সপ্তাহেই রাজ্যে চলবে...

Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে কম শক্তিশালী অনেকগুলো সিস্টেম থাকলেও শীতের ইনিংসে বাধা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। চলতি উইকেন্ডে আরও জমিয়ে শীতের আমেজ। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 9, 2025, 10:01 AM IST
Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্ত? টানা ৩ দিন কলকাতায় এখন... গোটা সপ্তাহেই রাজ্যে চলবে...
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: লাগাতার ৩ দিন কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ১৫ এর ঘরে। দার্জিলিং ৪.৫ ডিগ্রি। শ্রীনিকেতন ৯.৮ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ার ১১ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ১০ ডিগ্রি। জমাট শীতের আমেজ রাজ্যজুড়ে। চলতি গোটা সপ্তাহে শীতের আমেজে ছেদ পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই। 

Add Zee News as a Preferred Source

অবাধ উত্তর পশ্চিমের শীতল হাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। বঙ্গোপসাগরে কম শক্তিশালী একাধিক সিস্টেম থাকলেও শীতের ইনিংসে বাধা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। চলতি উইকেন্ডে আরও জমিয়ে শীতের আমেজ। 

উত্তরবঙ্গে ভোরে গাঢ় কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। কোনো কোনো জেলায় ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 

বঙ্গোপসাগরে পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে জম্মু কাশ্মীর এলাকায়। ওয়েষ্টার্লি জেট স্ট্রিম অর্থাৎ শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে উত্তর ভারতে।

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জমিয়ে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বাড়ছে। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। বাড়তি পাওনা হিসেবে উইকেন্ডে সামান্য নামতে পারে পারদ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে উপকূলের দীঘা মন্দারমনি তালসারি ডায়মন্ড হারবার কাকদ্বীপ গঙ্গাসাগর এলাকায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা।

শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা বিদর্ভে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা হিমাচল প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশা থাকবে ওড়িশাতেও।

আরও পড়ুন, Fixed Deposit Fraud: ফিক্সড ডিপোজিটে SBI গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ভয়ংকর প্রতারণা! ৪০০ গ্রাহকের কয়েক কোটি নয়ছয়...

আরও পড়ুন, SIR In Bengal: SIR-এ বিগ আপডেট! ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে কড়া কমিশন এবার আনল নতুন অ্যাপ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
weatherWeather updateBengal Weather
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: আশংকাই সত্যি! আতঙ্কের SIR-এ রাজ্যজুড়ে খসড়া তালিকা থেকে বাদ ৫৬ লক্ষের নাম...

.

পরবর্তী খবর

8th Pay Commission BIG UPDATE: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা! অবেশেষ জানা গেল, কবে থেকে নতুন...