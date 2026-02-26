Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই ঘাম ঝরাবে ভয়ংকর গরম! ১ থেকে ৩-এর মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই ঘাম ঝরাবে ভয়ংকর গরম! ১ থেকে ৩-এর মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে...
Bengal Weather Update for Today: তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে মার্চ মাসের শুরু থেকেই। রাত ও দিনের তাপমাত্রা বাড়বে মার্চ মাস থেকে। বেড়ে কত হবে কলকাতা ও জেলার তাপমাত্রা।
অয়ন ঘোষাল: ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা একই থাকবে আগামী কয়েক দিন। পয়লা মার্চ থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। আপাতত শুস্ক আবহাওয়া রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে আজ হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়।
সিস্টেম
দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়ে শক্তি হারাবে এই সিস্টেম। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ওড়িশার ঘূর্ণাবর্ত শক্তি হারিয়েছে। পূর্ব আসামে ঘূর্ণাবর্ত।
দক্ষিণবঙ্গ
আংশিক মেঘলা আকাশ। তবে বেশিরভাগ জায়গায় পরিষ্কার আকাশ দক্ষিণবঙ্গে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে। ফেব্রুয়ারি মাসের বাকি চার দিন তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। তারপরেই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে মার্চ মাসের শুরু থেকেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় তাপমাত্রা থাকবে ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় তাপমাত্রা ১৬ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
রাত ও দিনের তাপমাত্রা বাড়বে মার্চ মাস থেকে। মেঘলা আকাশের কারণে এবং বৃষ্টির কারণে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে দিনের তাপমাত্রা কমেছিল। ফের স্বাভাবিকের কাছে তাপমাত্রা। পয়লা মার্চ থেকে তিন দিনে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে বিভিন্ন জেলাতে।
উত্তরবঙ্গ
উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। পরে পরিষ্কার আকাশ। আজ থেকে কুয়াশার সম্ভাবনাও কম। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিনের তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। আগামী ৪ দিন একই রকম থাকবে পারদ। তারপর থেকে তিন দিনে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
কলকাতা
আগামী চারদিন ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। ২০ থেকে বেড়ে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে মার্চের শুরুতেই।
কলকাতার তাপমান
আজ সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৮ থেকে ৯১ শতাংশ।
ভিন রাজ্য
গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল তামিলনাড়ুর এরোদে। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পাঞ্জাবের ভাতিন্দাতে ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাঞ্জাব এবং ওড়িশায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা।
