English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই ঘাম ঝরাবে ভয়ংকর গরম! ১ থেকে ৩-এর মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই ঘাম ঝরাবে ভয়ংকর গরম! ১ থেকে ৩-এর মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে...

Bengal Weather Update for Today: তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে মার্চ মাসের শুরু থেকেই। রাত ও দিনের তাপমাত্রা বাড়বে মার্চ মাস থেকে। বেড়ে কত হবে কলকাতা ও জেলার তাপমাত্রা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 26, 2026, 10:56 AM IST
Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই ঘাম ঝরাবে ভয়ংকর গরম! ১ থেকে ৩-এর মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে...
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা একই থাকবে আগামী কয়েক দিন। পয়লা মার্চ থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। আপাতত শুস্ক আবহাওয়া রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে আজ হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়।

Add Zee News as a Preferred Source

সিস্টেম

দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়ে শক্তি হারাবে এই সিস্টেম। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ওড়িশার ঘূর্ণাবর্ত শক্তি হারিয়েছে। পূর্ব আসামে ঘূর্ণাবর্ত।

দক্ষিণবঙ্গ

আংশিক মেঘলা আকাশ। তবে বেশিরভাগ জায়গায় পরিষ্কার আকাশ দক্ষিণবঙ্গে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে। ফেব্রুয়ারি মাসের বাকি চার দিন তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। তারপরেই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে মার্চ মাসের শুরু থেকেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় তাপমাত্রা থাকবে ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় তাপমাত্রা ১৬ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাত ও দিনের তাপমাত্রা বাড়বে মার্চ মাস থেকে। মেঘলা আকাশের কারণে এবং বৃষ্টির কারণে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে দিনের তাপমাত্রা কমেছিল। ফের স্বাভাবিকের কাছে তাপমাত্রা। পয়লা মার্চ থেকে তিন দিনে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে বিভিন্ন জেলাতে।

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। পরে পরিষ্কার আকাশ। আজ থেকে কুয়াশার সম্ভাবনাও কম। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিনের তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। আগামী ৪ দিন একই রকম থাকবে পারদ। তারপর থেকে তিন দিনে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

কলকাতা 

আগামী চারদিন ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।‌ ২০ থেকে বেড়ে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে মার্চের শুরুতেই। 

কলকাতার তাপমান

আজ সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৮ থেকে ৯১ শতাংশ। 

ভিন রাজ্য 

গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল তামিলনাড়ুর এরোদে। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পাঞ্জাবের ভাতিন্দাতে ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাঞ্জাব এবং ওড়িশায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা।

আরও পড়ুন, TMC Candidates: বিধানসভা ভোটে কলকাতার ৫ 'হেভিওয়েট' কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন কারা? শাসকদলের সম্ভাব্য লিস্টে হইচই...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! '৫০০-র বিনিময়ে' শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের... ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগেই নিশ্চিত করে নিল জয়?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
weatherWeather updateBengal Weather
পরবর্তী
খবর

Kalna road accident: বাবার সঙ্গে আর স্কুলে যাওয়া হল না! ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু ভাইয়ের, দিদিও...ইশশ...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: SIR জটিলতায় পিছিয়ে যাবে বিধানসভা ভোট? কারণ... কমিশন সূত্...