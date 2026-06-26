Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /উইকেন্ডেই চরম দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যে: ৭০-৮০ কিমি বেগে বিরাট ঝড় বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা-- সোম থেকে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

উইকেন্ডেই চরম দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যে: ৭০-৮০ কিমি বেগে বিরাট ঝড় বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা-- সোম থেকে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

Bengal weather Update: ২৭ ও ২৮শে জুন শনিবার ও রবিবার এই দু’দিন উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েকটি স্থানে ২০০ মিলিমিটারের বেশি অর্থাৎ অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 26, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:22 PM IST
উইকেন্ডেই চরম দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যে: ৭০-৮০ কিমি বেগে বিরাট ঝড় বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা-- সোম থেকে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অপারেশন আমিস্তাদ: ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে ত্রাতা ভারত! মোতায়েন হচ্ছে সেনার বিশেষ দল
Operation Amistad48 min ago
2
Katia Itzel Garcia51 min ago
3
Election Commission of India1 hr ago
4
TMC rebellion MLA1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago