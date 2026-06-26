/উইকেন্ডেই চরম দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যে: ৭০-৮০ কিমি বেগে বিরাট ঝড় বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা-- সোম থেকে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে ফের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভ্রূকুটি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর এবং কেন্দ্রীয় মৌসম ভবন (IMD) জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া শক্তিশালী জোড়া আবহাওয়া সিস্টেমের কারণে শনিবার থেকেই বঙ্গে মুষলধারে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির ‘লাল সতর্কতা’ (Red Alert) জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে পাহাড়ি জেলাগুলিতে ধস বা ভূমিধস এবং সমতলের নিচু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার তীব্র আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
দুর্যোগের নেপথ্যে জোড়া সিস্টেমের খেল
আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠে অবস্থানকারী মৌসুমি অক্ষরেখাটি রাজস্থান থেকে উত্তর মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় হয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
এর পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর ৩.১ থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি শক্তিশালী উচ্চস্তরের ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে, যার কেন্দ্র রয়েছে মায়ানমার উপকূলে।
এই দুই সিস্টেমের জোড়া প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ডাঙায় ঢুকতে শুরু করেছে। এর ফলেই শনিবার (২৭শে জুন) থেকে সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে চরম দুর্যোগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
উত্তরবঙ্গের জেলাভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস
২৭ ও ২৮শে জুন (শনিবার ও রবিবার): এই দু’দিন উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েকটি স্থানে ২০০ মিলিমিটারের বেশি অর্থাৎ অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতেও ৭-২০ সেমি পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির (৭-১১ সেমি) পূর্বাভাস রয়েছে।
সবকটি জেলাতেই ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে।
১ ও ২রা জুলাই: মাসের শুরুতেও দুর্যোগ থেকে রেহাই নেই। ১লা জুলাই দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের
২রা জুলাই মূলত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি (৭-১১ সেমি) বজায় থাকবে। মালদা ও দুই দিনাজপুরের অনেক এলাকায় মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
প্রশাসনের সতর্কতা
টানা এই অতি ভারী বৃষ্টির জেরে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি রাস্তায় ল্যান্ডস্লাইড বা ভূমিধসের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
অন্যদিকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের মতো সমতলের নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত বা বন্যা কবলিত হতে পারে।
ধস এবং বন্যা-- উভয় ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে নদী তীরবর্তী ও পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দাদের অত্যন্ত সতর্ক ও নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার থেকে ভোল বদলাবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
উত্তরবঙ্গে যখন দুর্যোগের লাল সতর্কতা, তখন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও ধীরে ধীরে বৃষ্টির দাপট বাড়বে।
রবিবার পর্যন্ত: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। সঙ্গে ৩০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
সোমবার থেকে বদল: আগামী সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে।
ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার।
মঙ্গল ও বুধবার: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
ফলে আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গবাসী তীব্র গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে চলেছেন।
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