Bengal Weather Update: নবমীর রাতেই হাওয়া বদল! গভীর নিম্নচাপে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা... কলকাতা-সহ জেলায় দুর্যোগ...

Bengal Weather Update: নবমীর রাতেই হাওয়া বদল! গভীর নিম্নচাপে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা... কলকাতা-সহ জেলায় দুর্যোগ...
Durga Puja Weather: কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড় ও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা বেশি থাকবে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ঝড়।
অয়ন ঘোষাল: নিম্নচাপ মধ্য বঙ্গোপসাগরে। নবমীতে শক্তি বাড়াবে নিম্নচাপ। দশমীতে গভীর নিম্নচাপ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। ঝড় ও বৃষ্টিতে দুর্যোগের আশঙ্কা দশমী-একাদশীর বাংলায়। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা। উত্তরবঙ্গে একাদশী ও দ্বাদশীতে দুর্যোগের আশঙ্কা। রবিবার কার্নিভালের দিন।
আজ কী হবে?
আজ নবমীতে নিম্নচাপ শক্তিশালী রূপ নেবে। দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। উপকূলের জেলাগুলিতে ঝড়ো হাওয়া বইবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
দক্ষিণবঙ্গে
নবমীর নিম্নচাপে দশমীতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড় ও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা বেশি থাকবে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। এই চার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা সহ সংলগ্ন একাধিক জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, নদিয়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। অতি বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর উপকূল জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলা গুলিতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
শুক্রবার একাদশীতে ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের একাধিক জেলা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান জেলাতে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড়ো হাওয়া ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। বাকি উপকূল সংলগ্ন জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। দ্বাদশী শনিবারেও ভারী বৃষ্টি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলাগুলিতে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
রবিবারে কলকাতায় কার্নিভালের দিন কমবে বৃষ্টি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া সকালের দিকে কোথাও কোথাও। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি ভোগাতে পারে।
উত্তরবঙ্গে
আজ বুধবার নবমীতে বৃষ্টি বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতে। আংশিক মেঘলা আকাশ থেকে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির স্থানীয়ভাবে। বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টি শুরু উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও দুই দিনাজপুরে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস থাকবে।
শুক্রবার এবং শনিবার একাদশী ও দ্বাদশীতে দুর্যোগের আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য পাঁচ জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইবে।
রবিবার উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলায়।
সতর্কবার্তা
পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ। আজ ১ অক্টোবর, নবমীর দিন নিম্নচাপ শক্তিশালী হবে। সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। দশমীতে গভীর নিম্নচাপে রূপ নেবে ওড়িশা উপকূলে। নবমীর নিম্নচাপে পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টি। নবমীর রাতে হাওয়া বদল। দশমী ও একাদশী ভাসতে পারে কলকাতা সহ কিছু জেলা। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা ১ অক্টোবর, বুধবার থেকে ৪ অক্টোবর, শনিবার পর্যন্ত। বাংলা, ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
কলকাতা
আজ বুধবার নবমীতে মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। একইসঙ্গে বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি চরমে উঠবে। নবমীর রাতের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েক পশলা। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার কার্নিভালের দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে অস্বস্তি বেশি হবে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৬ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ১৮.৮ মিলিমিটার।
