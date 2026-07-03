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আসছে ভয়ংকর বৃষ্টি: ৬০-৭০ কিমি বেগে প্রবল বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ রাক্ষুসে ঝড়-দুর্যোগে ভাসবে পুরো রাজ্য, লাল সতর্কতা বঙ্গে

Bengal Weather Update: এই নিম্নচাপের জেরে আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে। বিশেষ করে ৪ ও ৫ জুলাই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় জারি করা হয়েছে লাল ও কমলা সতর্কতা। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের আগামী সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:24 PM IST
আসছে ভয়ংকর বৃষ্টি: ৬০-৭০ কিমি বেগে প্রবল বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ রাক্ষুসে ঝড়-দুর্যোগে ভাসবে পুরো রাজ্য, লাল সতর্কতা বঙ্গে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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