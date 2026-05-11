Bengal Weather Update: মঙ্গল থেকেই আবহাওয়ার ভোলবদল, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির বিদায়ে বাড়বে গরম

West Bengal Weather Update: সোমবার কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া বদলে যাবে। আগামী ৪ দিনের মধ্যে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে ভ্যাপসা গরম বা আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি চরমে পৌঁছাবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 11, 2026, 11:06 AM IST
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গের উপর ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে উত্তরবঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে এসেছে। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। চলতি সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

আগামীকাল থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া গরম ও তাপমাত্রা বাড়বে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে। শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে 
আজ সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই তিন জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। শুষ্ক আবহাওয়ায়; বাড়বে তাপমাত্রা। গরম ও আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বড়সড় পরিবর্তন নেই তাপমাত্রায়। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। গরম বাড়বে সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতা জনিত অসস্তি ক্রমশ বাড়বে।

উত্তরবঙ্গ
আজ সোমবার আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এই তিন জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। 

মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 

বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 
বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাতে। পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

কলকাতা
সকালে মনোরম পরিবেশ। তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের নীচে। সকালের দিকে মূলত পরিষ্কার আকাশ, পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। রোদের তেজ তীব্র হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে গরম ও অস্বস্তি হতে পারে। আজও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। দুপুরের পর থেকে রাতের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। 

মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নীচে যে তাপমাত্রা সেটা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা উপরে উঠতে পারে।

কলকাতার তাপমান 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা  ২৫.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৯ থেকে ৯২ শতাংশ।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

