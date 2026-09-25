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ধেয়ে আসছে ভয়ংকর প্রবল বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা! এখনই কাটছে না দুর্যোগ, কোথায় কোন অ্যালার্ট?

Bengal Weather Update: নিম্নচাপ এখন দক্ষিণ ওড়িশা ও সংলগ্ন ছত্রিশগড় এলাকায় অবস্থান করছে। অতি গভীর নিম্নচাপ থেকে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে এটি এখন ছত্রিশগড়ের অভিমুখে। 

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 25, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:43 AM IST
ধেয়ে আসছে ভয়ংকর প্রবল বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা! এখনই কাটছে না দুর্যোগ, কোথায় কোন অ্যালার্ট?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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