/ধেয়ে আসছে ভয়ংকর প্রবল বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা! এখনই কাটছে না দুর্যোগ, কোথায় কোন অ্যালার্ট?

অয়ন ঘোষাল: দুর্যোগ এখনও চলবে। দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা খানিক কমবে। কিন্তু উত্তরে আজকেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপরের দিকে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
সিস্টেম
নিম্নচাপ এখন দক্ষিণ ওড়িশা ও সংলগ্ন ছত্রিশগড় এলাকায় অবস্থান করছে। অতি গভীর নিম্নচাপ থেকে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে এটি এখন ছত্রিশগড়ের অভিমুখে। নিম্নচাপ সরে গেলেও ঝড়ো হাওয়া থাকবে সমুদ্রে। মৎস্যজীবীদের জন্য সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি আজ শুক্রবার পর্যন্ত।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অংশ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝড়ো বাতাসের কমলা সতর্কতা। বাকি সব জেলার কিছু অংশে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। তবে শনিবারও বিক্ষিপ্তভাবে বেশিরভাগ জেলার কিছু এলাকায় এবং রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
উত্তরবঙ্গে
আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উপরের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জলপাইগুড়ি জেলাতে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
কলকাতা
কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কয়েক পশলা। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। উইকেন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৯ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৮ থেকে ৯৮ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৪৯.৯ মিলিমিটার।
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