শনি সন্ধ্যায় 'মেঘ ভাঙা' ভয়ংকর বৃষ্টি কলকাতায়! রবি, সোম, মঙ্গলে... জারি সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: পূর্বাভাস সত্যি করে শনি সন্ধ্য়ায় কলকাতায় ভয়ংকর বৃষ্টি। পূর্বাভাস ছিল, দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। সেই পূর্বাভাসঃই সত্যি হয়ে গেল। পূর্বাভাস বলছে, কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতাতে। সামান্য তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও বাড়বে। সোমবার ও মঙ্গলবার আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
পূর্বাভাস বলছে, কাল রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আবার বাড়বে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে। হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। জারি ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহষ্পতিবার থেকে আর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
ওদিকে উত্তরবঙ্গে উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আজ উপরের চার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। মালদা ও দুই দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। রবিবার উপরের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সোমবার এবং মঙ্গলবার দুই থেকে তিন জেলায় ভারী বৃষ্টি। সোমবার ও মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে। নিচের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বুধবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটাই কমে যাবে।
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