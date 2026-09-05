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শনি সন্ধ্যায় 'মেঘ ভাঙা' ভয়ংকর বৃষ্টি কলকাতায়! রবি, সোম, মঙ্গলে... জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: সোমবার  ও মঙ্গলবার আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বুধবার জারি ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 05, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:21 PM IST
শনি সন্ধ্যায় 'মেঘ ভাঙা' ভয়ংকর বৃষ্টি কলকাতায়! রবি, সোম, মঙ্গলে... জারি সতর্কতা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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