 গতকালকে নিম্নচাপটি আজকের শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত করেছে। আজ সকাল সাড়ে আটটার সময় যার বর্তমান অবস্থান ছিল পশ্চিম মধ্য এবং উত্তর মধ্য বঙ্গোপসাগরে। এটি  দক্ষিণ উড়িষ্যা উপকূলে ধীরে ধীরে এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী ১২ ঘণ্টায় এটি অতি গভীর নিম্নচাপ পরিণত হবে এবং আগামীকাল দুপুরে দক্ষিণ উড়িষ্যা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল ক্রস করবে। এই সিস্টেমটি ফলে কোন সরাসরি প্রভাব আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পড়বে না। এই নিম্নচাপের ফলে মৎস্যজীবীদের ২২ তারিখ পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 18, 2025, 06:33 PM IST
Bengal weather update: আগামী ১২ ঘণ্টায় অতি গভীর নিম্নচাপ! চার-পাঁচদিন ঝোরো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ...

তবে প্রত্যেক দিনই জেলাগুলিতে কোথাও ভারী বৃষ্টি কোথাও মাঝারি বৃষ্টি হবে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিংপং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও একটু বেশি বৃষ্টি বাকি জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হবে। 

আজ পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝোরো হাওয়াসহ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা।

আগামীকাল বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম দুই মেদিনীপুর দুই চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি নদীয়াতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোরো হাওয়াসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গে আগামীকাল উপরের পাঁচ জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোরো হাওয়াসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

২০ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোরো হাওয়া সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধু পুরুলিয়া এবং বীরভূমে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ২০ তারিখ উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোরো হাওয়া সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

২১ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

২১ তারিখ উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধু জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২২ তারিখ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে, বাড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

২২ তারিখ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৩ তারিখ বাঁকুড়া দুই মেদিনীপুর দুই চব্বিশ পরগনা হাওড়া ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৪ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া বাঁকুড়া দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Monsoon UpdatesMorning Weather bulletinHeavy rainfallTHUNDERSTORMAlert for FishermenBengal Weather UpdatesWeather Updatesবৃষ্টিবর্ষা
