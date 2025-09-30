English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্য়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ও মাঝারি বৃষ্টি আসছে! তাহলে নবমী কি ভাসতে চলেছে?

Bengal Weather: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্থাত্‍ ২-৩ ঘণ্টার মধ্য়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাগুলোতে বেশি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 30, 2025, 10:45 PM IST
Bengal weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্য়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ও মাঝারি বৃষ্টি আসছে! তাহলে নবমী কি ভাসতে চলেছে?

অয়ন ঘোষাল: আজ মঙ্গলবার অষ্টমীর রাত শেষ হতে চলেছে। রাস্তায় মানুষের প্রবল ঢল। দুর্গাপুজা নিয়ে আশংকা থাকলেও মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া ছিল সারাদিন। কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও ছিল। কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্থাত্‍ ২-৩ ঘণ্টার মধ্য়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাগুলোতে বেশি, তবে পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলাতেও বৃষ্টি হবে। সঙ্গে দমকা বাতাস বইবে। ৩০-৪০ কিমি বেগে বইবে বাতাস। 

Add Zee News as a Preferred Source

নবমীর নিম্নচাপ

বুধবার নবমীতে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা সামান্য বাড়বে; একইসঙ্গে অস্বস্তি চরমে উঠবে। নবমীর রাতের পর আবহাওয়ার পরিবর্তন মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েক পশলা। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার কার্নিভালের দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে অস্বস্তি বেশি হবে।

দশমীর আবহাওয়া: 

দশমীতে কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড় ও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতা-সহ সংলগ্ন একাধিক জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। নবমীর রাত থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। দশমী এবং একাদশী ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের একাধিক জেলা। শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকাতে। রবিবারে কলকাতায় কার্নিভালের দিন কিছুটা কমবে বৃষ্টি।

সতর্কবার্তা: 

পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! আজ আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হবে। এর প্রভাবে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি সম্ভাবনা কাল ১ অক্টোবর নবমীর দিন। নবমীর নিম্নচাপে পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টি। নবমীর রাতে হাওয়া বদল। দশমী ও একাদশী ভাসতে পারে কলকাতা-সহ বাংলার বেশ কিছু জেলা। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা ১ অক্টোবর থেকে বুধবার থেকে ৩ অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত। বাংলা ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

কলকাতা: 

সকালের দিকে রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকলেও মাঝে মাঝেই আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয় বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ‍-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে সামান্য সময়ের জন্য। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি মনে হতে পারে।

আরও পড়ুন: Central govt declares 30 days bonus: দিওয়ালির আগেই মোদী সরকারের ধনবর্ষা! টাকার পাহাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা, প্রচুর বোনাস...

আরও পড়ুন: Maharashtra Crime news: সৎ বাবার লালসার হাত ৫-এর একরত্তির যোনিতে! মা ফিরতেই তীব্র কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে ICU-তেই...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
weather upadteBengal Weatherwest bengal weatherIMDBKolkataRainTHUNDERSTORMheavy rainCyclone
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: নবমীতে নিম্নচাপ, দশমীতে দুর্যোগ! পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে সব জেলা...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: অষ্টমীর পদ্ম বিক্রি হচ্ছে প্রতি পিস মাত্র ১০ টাকায়! এবার খুব সস্তায় মিলবে ১...