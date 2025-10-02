Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Orange Alert: আগামী ৩ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ কিমি ঘণ্টা বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত, দমকা বাতাস। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 2, 2025, 11:38 PM IST
অয়ন ঘোষাল: আজ বৃহস্পতিবার দশমীর শেষ প্রহর শেষ হতে চলেছে। মনে দুঃখ থাকলেও রাস্তায় মানুষের প্রবল ঢল। দুর্গাপুজা নিয়ে আশংকা থাকলেও মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ ও প্রবল বৃষ্টি ছিল সারাদিন। কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও ছিল। কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্থাত্‍ ২-৩ ঘণ্টার মধ্য়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া ও উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাগুলোতে বেশি, তবে পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলাতেও বৃষ্টি হবে। সঙ্গে দমকা বাতাস বইবে। ৩০-৪০ কিমি বেগে বইবে বাতাস। 

আগামী ৩ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ কিমি ঘণ্টা বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত, দমকা বাতাস। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা, বিপুল বাজ পড়বে। নিচু এলাকাগুলি ডুবে যেতে পারে, সাময়িক বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেতে পারে। দু'টি নোটিসেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাজ পড়ার সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। খোলা মাঠ-ঘাট এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। অকারণ ঘোরাঘুরি মুলতুবি রেখে দুর্যোগের সময়টায় নিজেদের কয়েকঘণ্টা গৃহবন্দি রাখাই ভালো বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 

সতর্কবার্তা:

নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। শুক্রবার পর্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যার মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা। বাংলা ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে: 
আজ দশমীতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড় ও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা বেশি ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। এই তিন জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা ও হাওড়াতে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। অতি বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর উপকূল জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলা গুলিতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

শুক্রবার একাদশীতে ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের একাধিক জেলা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান জেলাতে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে ঝোড়ো হাওয়া ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। বাকি উপকূল সংলগ্ন জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

দ্বাদশী শনিবারেও ভারী বৃষ্টি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলা গুলিতে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। 

আরও পড়ুন: Jalpaiguri: পুজো মন্ডপের সামনেই বিলাসবহুল গাড়ি পিষে দিল ১২ জনকে! রক্ত, মৃত্যু আর কান্নার আওয়াজ ছুঁল দশমীকে...

আরও পড়ুন: MadhyaPradesh: দুর্গাপুজোর মন্ডপে পুত্রবধূকে নাচতে নিষেধ! রাগে শ্বশুড়কে কোদাল কুপিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে...ভয়ংকর...

 

