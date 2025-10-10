Heavy rain with Thunderstorm alert in Bengal: ২-৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি! ভাসবে বঙ্গের সব জেলা! ধেয়ে আসছে, জারি কমলা সতর্কতা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update:  আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টিতে ভাসবে বঙ্গের সব জেলা! ধেয়ে আসছে, জারি কমলা সতর্কতা।  দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর ওড়িশাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।  উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

Oct 10, 2025, 02:03 PM IST
অয়ন ঘোষাল:  আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টিতে ভাসবে বঙ্গের সব জেলা! ধেয়ে আসছে, জারি কমলা সতর্কতা।  দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর ওড়িশাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।  উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। 

শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। তবে রবিবারেই আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন। 

১২ অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার উত্তরবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। ২০ অক্টোবর থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। পাহাড় এবং ডুয়ার্স এলাকায় শীতের আমেজ তৈরি হবে। 

অক্টোবরের ১৫ তারিখের পর থেকে অন্তত ৮ দিন পাহাড়ের আকাশ ঝলমলে মেঘমুক্ত থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সিকিম থেকে পরিষ্কার ভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান হবে। 

ঘূর্ণাবর্ত:
দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর উড়িষ্যাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে কাল শনিবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমবে। 

দক্ষিণবঙ্গ:
আজ শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে। কাল শনিবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইতে পারে।

ভিন রাজ্যে:
বিহার, ঝাড়খণ্ডে কাল শনিবার থেকেই শুষ্ক আবহাওয়া। বেশ কিছু অংশে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা। তবে উড়িষ্যা এবং বাংলাতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা বর্ষা বিদায়ের। রবিবারের পর থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। ধীরে ধীরে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আগামী সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়ার দিকে বাংলা।

মান্থা ঘূর্ণিঝড়:
বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর শীত আসার আগে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের ইঙ্গিত। ২৭ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে মান্থা নামের ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে। ঘূর্ণিঝড় এবং নভেম্বরের নিম্নচাপের পর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই রাজ্যে শীতের প্রথম স্পেল। 

Tags:
weatherWeather updateweather forecastBengal Weather Updatewest bengal weatherkolkata weatherRainTHUNDERSTORMKolkata Rain Forecast
