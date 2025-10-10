English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: তুলকালাম বাজ-বৃষ্টির মধ্যেই 'শুকনো' সুখবর! বাংলাকে বিদায় জানাচ্ছে নাছোড় বর্ষা, হেমন্তের হাতছানি...

Monsoon Ending in Bengal: শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 10, 2025, 05:03 PM IST
Bengal Weather Update: তুলকালাম বাজ-বৃষ্টির মধ্যেই 'শুকনো' সুখবর! বাংলাকে বিদায় জানাচ্ছে নাছোড় বর্ষা, হেমন্তের হাতছানি...

অয়ন ঘোষাল: চারদিনেই বাংলা থেকে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু। ১৬ দিন এক জায়গায় থমকে থাকার পর বর্ষা বিদায় রেখা সক্রিয়।

Add Zee News as a Preferred Source

হাওয়া অফিস জানিয়েছিল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টিতে ভাসবে বঙ্গের সব জেলা! ধেয়ে আসছে, জারি কমলা সতর্কতা।  দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর ওড়িশাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।  উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। 

শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। তবে রবিবারেই আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন। 

১২ অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার উত্তরবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। ২০ অক্টোবর থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। পাহাড় এবং ডুয়ার্স এলাকায় শীতের আমেজ তৈরি হবে। 

অক্টোবরের ১৫ তারিখের পর থেকে অন্তত ৮ দিন পাহাড়ের আকাশ ঝলমলে মেঘমুক্ত থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সিকিম থেকে পরিষ্কার ভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান হবে। 

বর্ষা গুজরাট ও উত্তর প্রদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বিহার ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ থেকেও বিদায় নিয়েছে বর্ষা। আগামী চার দিনে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের পর্ব শুরু হবে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলি থেকে মঙ্গলবার নাগাদ বর্ষা চলে যাবে।

দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকার ওপর ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে আজও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রাজ্যে। আগামী সপ্তাহেই বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা বাড়ছে বাংলায়। 

উত্তরবঙ্গ:

বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ভারী বৃষ্টির আর কোন সতর্কবার্তা নেই। আংশিক মেঘলা আকাশ। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। এই বৃষ্টি কিছু এলাকার কিছু অংশে সামান্য সময়ের জন্য হতে পারে।
সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা  বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
ক্রমশ কমবে সেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও। উইকেন্ডে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমবে। আরো কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

দক্ষিণবঙ্গ:

শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলী পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস। 

শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। শুধুমাত্র উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। কমবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।

আরও পড়ুন: Gold Price Today: করওয়া চৌথে অবশেষে কমল সোনার দাম! বিরাট স্বস্তি মধ্যবিত্তের...জেনে নিন বড় আপডেট...

আরও পড়ুন:  LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
weatherWeather updateweather forecastBengal Weather Updatewest bengal weatherkolkata weatherRainTHUNDERSTORMKolkata Rain Forecast
পরবর্তী
খবর

Heavy rain with Thunderstorm alert in Bengal: ২-৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি! ভাসবে বঙ্গের সব জেলা! ধেয়ে আসছে, জারি কমলা সতর্কতা...
.

পরবর্তী খবর

Rinku Singh Receives Underworld Threat: '৫ কোটি টাকা লাগবে, নাহলে...', রিঙ্কু সিং...