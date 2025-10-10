Bengal Weather Update: তুলকালাম বাজ-বৃষ্টির মধ্যেই 'শুকনো' সুখবর! বাংলাকে বিদায় জানাচ্ছে নাছোড় বর্ষা, হেমন্তের হাতছানি...

Bengal Weather Update: তুলকালাম বাজ-বৃষ্টির মধ্যেই 'শুকনো' সুখবর! বাংলাকে বিদায় জানাচ্ছে নাছোড় বর্ষা, হেমন্তের হাতছানি...
অয়ন ঘোষাল: চারদিনেই বাংলা থেকে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু। ১৬ দিন এক জায়গায় থমকে থাকার পর বর্ষা বিদায় রেখা সক্রিয়।
হাওয়া অফিস জানিয়েছিল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টিতে ভাসবে বঙ্গের সব জেলা! ধেয়ে আসছে, জারি কমলা সতর্কতা। দক্ষিণ বাংলাদেশে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর ওড়িশাতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা।
শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা নয় জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। নদিয়া ও ২ পরগণায় জারি কমলা সতর্কতা। তবে রবিবারেই আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন।
১২ অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার উত্তরবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। ২০ অক্টোবর থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। পাহাড় এবং ডুয়ার্স এলাকায় শীতের আমেজ তৈরি হবে।
অক্টোবরের ১৫ তারিখের পর থেকে অন্তত ৮ দিন পাহাড়ের আকাশ ঝলমলে মেঘমুক্ত থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সিকিম থেকে পরিষ্কার ভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান হবে।
বর্ষা গুজরাট ও উত্তর প্রদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বিহার ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ থেকেও বিদায় নিয়েছে বর্ষা। আগামী চার দিনে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের পর্ব শুরু হবে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলি থেকে মঙ্গলবার নাগাদ বর্ষা চলে যাবে।
দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকার ওপর ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে আজও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রাজ্যে। আগামী সপ্তাহেই বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা বাড়ছে বাংলায়।
উত্তরবঙ্গ:
বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ভারী বৃষ্টির আর কোন সতর্কবার্তা নেই। আংশিক মেঘলা আকাশ। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। এই বৃষ্টি কিছু এলাকার কিছু অংশে সামান্য সময়ের জন্য হতে পারে।
সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
ক্রমশ কমবে সেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও। উইকেন্ডে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমবে। আরো কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গ:
শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলী পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস।
শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। শুধুমাত্র উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। কমবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।
